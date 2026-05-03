Χανιά: Ντοκουμέντα από τη σπείρα που έκανε απάτες – Ο τρόπος δράσης, τα αδέλφια «εισπράκτορες» και οι αναρτήσεις

Ντοκουμέντα από τη δράση των αδίστακτων μελών της σπείρας που διέπραττε απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών στα Χανιά, βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τρία από τα μέλη του κυκλώματος είναι αδέλφια και φέρονται να έπαιζαν τον ρόλο των «εισπρακτόρων» της εγκληματικής οργάνωσης. Οι δράστες δημοσίευαν τη λεία τους στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media και κρατούσαν… αναμνηστικές φωτογραφίες στα κινητά τους τηλέφωνα.

Οι δράστες είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν έξι πολίτες στα Χανιά, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους λογιστές. Κατάφερναν να τους πείσουν να αφήσουν χρήματα και κοσμήματα σε συγκεκριμένα σημεία, όπου δεν είχαν πλέον την επίβλεψή τους, τα άρπαζαν και γίνονταν καπνός.

Σε βίντεο που μετέδωσε ο ΑΝΤ1 διακρίνεται ένα μέλος της σπείρας να προσεγγίζει σπίτι σε περιοχή του νομού Χανίων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δράστες είχαν ήδη πείσει τον 68χρονο ιδιοκτήτη ότι πρέπει να τους παραδώσει χρήματα για να του σβήσουν δήθεν το χρέος του στην Εφορία. Ο 68χρονος πέταξε έναν μπεζ φάκελο από το μπαλκόνι στον εισπράκτορα του κυκλώματος, ο οποίος τον άρπαξε και διέφυγε από το σημείο, με γρήγορο βηματισμό.

Το βίντεο αυτό είναι ένα από εκείνα, που εκμεταλλεύτηκαν τα στελέχη της Ασφάλειας Χανίων ώστε να φτάσουν στα ίχνη των δραστών.

Τα μέλη της σπείρας καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας να προσεγγίζουν τα θύματά τους, φορώντας ρούχα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία εντόπισαν οι αστυνομικοί στις έρευνές τους.

Πώς δρούσαν τα μέλη της σπείρας

Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, οι κακοποιοί είχαν καταφέρει να εισπράξουν χρήματα και κοσμήματα αξίας 62.000 ευρώ από έξι πολίτες, στα Χανιά.

Τα μέλη της σπείρας δήλωναν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και έκαναν λόγο για εργασίες ρύθμισης τάσης ή για διόρθωση βλάβης. Σε άλλες περιπτώσεις παρίσταναν τους λογιστές και μιλούσαν για μεγάλη οφειλή των θυμάτων στην Εφορία, δίνοντάς τους υποσχέσεις για διαγραφή προστίμων, φυσικά… με το αζημίωτο.

Αστυνομικές πηγές σημειώνουν στον ΑΝΤ1 ότι «στις περιπτώσεις που δήλωναν υπάλληλοι ηλεκτρικής ενέργειας ζητούσαν από τα θύματα να τοποθετήσουν τα αντικείμενα εκτός των κατοικιών τους, σε χώρο όπως η αυλή, απ’ όπου τα άρπαζε κάποιο άλλο μέλος της σπείρας. Όταν δήλωναν λογιστές, πάλι κάποιος συνεργός είχε τον ρόλο του “εισπράκτορα”, ο οποίος έπαιρνε τους φακέλους με τα μετρητά».

Τα στελέχη της Ασφάλειας Χανίων έχουν ταυτοποιήσει επτά εμπλεκόμενους, εκ των οποίων τα τρία είναι αδέλφια, δύο έχουν κοινό ποινικό παρελθόν, ένας είναι στενός φίλος με αναρτήσεις στο διαδίκτυο και ένας σύντροφος της κόρης άλλου κατηγορούμενου.

Στο κινητό τηλέφωνο του ενός βρήκαν βίντεο και φωτογραφίες όπου οι εμπλεκόμενοι επιδείκνυαν τη λεία τους, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνουν οι αστυνομικοί και σε φωτογραφία όπου απεικονίζεται μέλος της σπείρας με κοσμηματοπώλη, ο οποίος προφανώς εκτιμά την αξία κλοπιμαίων.

Παλιός γνώριμος ο ένας εκ των αδελφών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ένα από τα τρία αδέλφια, ηλικίας 27 ετών, είχε συλληφθεί άλλες 15 φορές, και την τελευταία, μάλιστα, είχε κατηγορηθεί για τον βιασμό ανήλικης και ήταν έξω με περιοριστικούς όρους.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τέσσερις εκ των κατηγορουμένων. Μάλιστα, πέρασαν χειροπέδες στους δύο απ’ αυτούς μόλις έβγαιναν από το καράβι, στον Πειραιά. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και των υπολοίπων μελών της σπείρας, αλλά και για να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν κι άλλα θύματά τους.

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση ενός 13χρονου παιδιού, το οποίο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δράστες έπεισαν να μαζέψει όλα τα χρήματα και τα αντικείμενα αξίας και να τα βγάλει έξω από το σπίτι γιατί «σε μια ώρα θα έπαιρνε φωτιά και θα έχανε τη ζωή του». Ο ανήλικος έδωσε στον «εισπράκτορα» της συμμορίας 1.000 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 15.000 ευρώ.

Μάλιστα σε μία άλλη περίπτωση με θύμα μία ηλικιωμένη γυναίκα, όταν πήγαν να πάρουν την τσάντα με τα αντικείμενα αξίας και τα χρήματα που είχε συγκεντρώσει, εκείνη προσπάθησε να τα πάρει πίσω και τότε την τραυμάτισαν, αφού την έριξαν κάτω, την χτύπησαν στα χέρια και το κεφάλι. Μετά οι δράστες άρπαξαν τα αντικείμενα αξίας και τράπηκαν σε φυγή.