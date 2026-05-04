Τζακ Ριντ: Ενδεχόμενη επανέναρξη των πληγμάτων κατά του Ιράν δεν θα είχαν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος

Ο Τζακ Ριντ, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της αμερικανικής Γερουσίας, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η ενδεχόμενη επανέναρξη των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν δεν θα είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα.

«Δεν νομίζω πως θα σπάγαμε την αποφασιστικότητά τους (…) Κι ένας λόγος είναι πως, γι’ αυτούς, (ο πόλεμος) είναι υπαρξιακό» ζήτημα, εξήγησε ο κ. Ριντ στο ABC News.

Η εκτίμηση για την αντίδραση της Τεχεράνης

Ο γερουσιαστής εκτίμησε ότι οι Ιρανοί έχουν μόνο μία επιλογή, μετά τις επιχειρήσεις «αποκεφαλισμού» της θρησκευτικής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας τους και ενώ οι απειλές του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζονται σε σκληρό τόνο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιλογή αυτή είναι «να συνεχίσουν να μάχονται».

Ο έμπειρος πολιτικός πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρέπει να προσεγγίσει με σοβαρότητα τις διαπραγματεύσεις, καθώς ο μοναδικός γύρος που πραγματοποιήθηκε στο Πακιστάν δεν είχε αποτέλεσμα.

Η κριτική στον Τραμπ για έλλειψη σχεδίου

«Δεν πιστεύω ότι ο πρόεδρος έχει σχέδιο», επισήμανε ο Τζακ Ριντ. «Νομίζω πως φέρεται παρορμητικά. Από τη μια μέρα στην άλλη, το ζήτημα είναι πώς νιώθει, και δεν του παρέχονται, νομίζω, η υποστήριξη και ο σχεδιασμός που απαιτούνται για να κάνει σωστές κρίσεις».

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή στις 8 Απριλίου, έπειτα από περίπου 40 ημέρες αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών και ιρανικών αντιποίνων σε όλη τη Μέση Ανατολή, δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις διπλωματικές διεργασίες.

Το ιρανικό σχέδιο και η στάση της Ουάσιγκτον

Το Ιράν υπέβαλε πριν από λίγες ημέρες, μέσω Ισλαμαμπάντ, σχέδιο στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της διπλωματικής διαδικασίας. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη, η Ουάσιγκτον έχει ήδη απαντήσει. Δημόσια, ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναφέρει μέχρι στιγμής μόνο ότι θα το «μελετήσει», αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα το δεχτεί και κρατώντας ανοικτό το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa

