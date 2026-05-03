Νέα Μάκρη: Εξιχνιάστηκε έγκλημα με θύμα 36χρονο, συνελήφθη και η εν διαστάσει σύζυγός του – Η ενέδρα και ο άγριος ξυλοδαρμός

Εξιχνιάστηκε έγκλημα με θύμα έναν 36χρονο Αιγύπτιο, που τελέστηκε στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι η εν διαστάσει σύζυγος του 36χρονου, ο οποίος έπεσε θύμα άγιου ξυλοδαρμού από τους δράστες με αποτέλεσμα να καταλήξει δύο ημέρες αργότερα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, η 31χρονη εν διαστάσει σύζυγος του θύματος, ο 40χρονος σύντροφός της και 33χρονος αδελφός, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το βράδυ της 25ης Απριλίου, οι τρεις κατηγορούμενοι μαζί με άλλους δύο δράστες που αναζητούνται, μετέβησαν στο σπίτι του 36χρονου και τον ξυλοκόπησαν άγρια με ξύλα και σωλήνες, προκαλώντας του εκτεταμένα κατάγματα σε όλο το σώμα.

Ο 36χρονος διακομίστηκε την ίδια ημέρα σε κέντρο υγείας και έπειτα σε νοσοκομείο, ωστόσο, κατέληξε δύο ημέρες αργότερα, στις 27 Απριλίου.

Το κίνητρο των δραστών ήταν οι προσωπικές διαφορές με το θύμα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαραθώνα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., εξιχνιάστηκε ανθρωποκτονία αλλοδαπού που τελέστηκε βραδινές ώρες της 24-4-2026 στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί, 31χρονη, 40χρονος και 33χρονος και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε βάρος 36χρονου αλλοδαπού.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 25-4-2026 μεταφέρθηκε αρχικά σε κέντρο υγείας και έπειτα σε νοσοκομείο 36χρονος αλλοδαπός με πολλαπλά τραύματα, ο οποίος κατέληξε την 27-4-2026.

Όμως όπως προέκυψε από τις ιατρικές εξετάσεις, ο θάνατος του θύματος επήλθε συνεπεία πολλαπλών καταγμάτων οστών μετά από ξυλοδαρμό και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαραθώνα ανέλαβε την προανάκριση του περιστατικού.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά εγκληματολογικά ευρήματα και προανακριτικά στοιχεία, διαπιστώθηκε ότι οι 3 κατηγορούμενοι, ένεκα προσωπικών διαφορών, μετέβησαν βραδινές ώρες της 25-4-2026, μαζί με έτερους δράστες στην οικία του 36χρονου όπου τον ξυλοκόπησαν με ξύλα και σωλήνες στο σώμα, προκαλώντας του εκτεταμένα κατάγματα, συνεπεία των οποίων κατέληξε την 27-4-2026.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.