Ιωάννινα: Καταδίωξη ανήλικου που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα – Συνελήφθη και η μητέρα του

Ένας ανήλικος οδηγός συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής (3/5) στα Ιωάννινα από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης, στο πλαίσιο ελέγχων για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος εντοπίστηκε να οδηγεί ένα αυτοκίνητο χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης.

Η καταδίωξη

Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον σταματήσουν για έλεγχο, εκείνος δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης και ανέπτυξε ταχύτητα, προσπαθώντας να διαφύγει. Ύστερα από καταδίωξη, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου, κατηγορούμενη για παραμέληση της εποπτείας του.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων, ενώ βεβαιώθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.