Ιωάννινα: Καταδίωξη ανήλικου που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα – Συνελήφθη και η μητέρα του

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Περιπολικό

Ένας ανήλικος οδηγός συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής (3/5) στα Ιωάννινα από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης, στο πλαίσιο ελέγχων για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος εντοπίστηκε να οδηγεί ένα αυτοκίνητο χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης.

Η καταδίωξη

Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον σταματήσουν για έλεγχο, εκείνος δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης και ανέπτυξε ταχύτητα, προσπαθώντας να διαφύγει. Ύστερα από καταδίωξη, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου, κατηγορούμενη για παραμέληση της εποπτείας του.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων, ενώ βεβαιώθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Bryan Johnson: «Θα είμαι αθάνατος σε 15 χρόνια» – Πώς υποστηρίζει ότι θα τα καταφέρει ο διάσημος biohacker

Γάμος ή εργένικη ζωή; Τι μας προστατεύει από καρκίνο, σύμφωνα με νέα μελέτη

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο αντίκτυπος στην αγορά εργασίας – Τι δείχνουν μελέτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ

ΠΟΜΙΔΑ: Τα 10 βήματα της νέας διαδικασίας διαταγής απόδοσης μισθίου

Γιατί κάποιοι άνθρωποι μένουν αξέχαστοι; Το μυστικό με τη θέση της Αφροδίτης

Μαθηματικοί υποστηρίζουν ότι έκαναν μία σημαντική ανακάλυψη χρησιμοποιώντας το ChatGPT
περισσότερα
17:06 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Σέρρες: Αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας – Νεκρός ένας κρατούμενος

Συναγερμός έχει σημάνει στις φυλακές Νιγρίτας, στις Σέρρες, λόγω συμπλοκής μεταξύ κρατουμένων....
15:45 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Νέα Μάκρη: Εξιχνιάστηκε έγκλημα με θύμα 36χρονο, συνελήφθη και η εν διαστάσει σύζυγός του – Η ενέδρα και ο άγριος ξυλοδαρμός

Εξιχνιάστηκε έγκλημα με θύμα έναν 36χρονο Αιγύπτιο, που τελέστηκε στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μά...
15:27 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Αθήνα: Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι για κλοπές στο κέντρο

Στη σύλληψη πέντε ανηλίκων για κλοπές προχώρησαν αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσι...
15:18 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: «Ο ένας κρατούσε τσίλιες και ο άλλος άρχισε να αναρριχάται» – Πώς απετράπη η διάρρηξη σπιτιού

Σκηνές βγαλμένες από αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης, όταν αστυνομικο...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς