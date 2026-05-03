ΚΚΕ: Η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ είναι από χέρι αντιλαϊκή, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των κερδών των λίγων

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

ΚΚΕ

«Δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τα «ψιλά γράμματα» για να καταλάβει ότι η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και του κ. Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των κερδών των λίγων, γι’ αυτό και γεννά συνεχώς νέα αδιέξοδα και σκάνδαλα που ακουμπούν όλους τους τομείς της ζωής του λαού» τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ σχολιάζοντας την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ας γνωρίζει λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης ότι εργατικές λαϊκές οικογένειες και τα νέα ζευγάρια έχουν ανάγκη από δημόσιους και δωρεάν παιδικούς σταθμούς με μόνιμο προσωπικό για όλα τα παιδιά και όχι την παιδοφύλαξη των «νταντάδων της γειτονιάς». Έχουν ανάγκη από φτηνή λαϊκή στέγη με αντίστοιχα προγράμματα και επανασύσταση του ΟΕΚ και όχι να στέλνονται πελάτες στις τράπεζες, έχουν ανάγκη από αξιοπρεπείς μισθούς για να ανταπεξέλθουν στις πολεμικές ανατιμήσεις και την ακρίβεια και όχι να μπαλώνουν τρύπες με καταναλωτικά δάνεια για να θησαυρίζουν ξανά οι τράπεζες.

Οι νέοι άνθρωποι έχουν ανάγκη από πτυχία με αξία από τα Δημόσια Πανεπιστήμια και όχι από πτυχία σε τιμοκατάλογο και καθ’ υπόδειξη της αγοράς, όπως ονειρεύεται ο κ. Μητσοτάκης με την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Οι βιοπαλαιστές αγρότες έχουν ανάγκη από μέτρα πρόληψης για τις ζωονόσους,  προγράμματα εμβολισμού και τους απαραίτητους κτηνιάτρους, αναπλήρωση του εισοδήματος και όχι πενιχρές αποζημιώσεις κατόπιν καταστροφής, για να μη θιγούν τα κέρδη των μεγαλοεξαγωγέων.

Και τέλος, ο λαός μας έχει ανάγκη να ζει με ειρήνη, αναπτύσσοντας αμοιβαίες σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με όλους τους λαούς και όχι να βρίσκεται μπλεγμένος στους πολέμους και τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς για τα συμφέροντα του κεφαλαίου.

Με δυο λόγια οι εργατικές λαϊκές οικογένειες έχουν ανάγκη να απαλλαγούν και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική και όλους τους επίδοξους διαχειριστές της, βάζοντας στόχο να ζήσουν όπως τους αξίζει τον 21ο αιώνα».

