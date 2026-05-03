Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τις ΗΠΑ για «αδύνατη» στρατιωτική επιλογή ή «κακή συμφωνία»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φρουροί της Επανάστασης
Φωτογραφία: Reuters

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα δίλημμα: είτε να προχωρήσουν σε μια «αδύνατη» στρατιωτική επιχείρηση είτε να αποδεχτούν μια «κακή συμφωνία» με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, η υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών ανέφερε ότι «ο Τραμπ πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια ‘αδύνατη επιχείρηση’ ή μια ‘κακή συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν’».

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται λόγος για «αλλαγή τόνου» από την πλευρά της Κίνας, της Ρωσίας και της Ευρώπης απέναντι στην Ουάσινγκτον, καθώς και για «διορία» που έχει θέσει η Τεχεράνη σχετικά με τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, σύμφωνα με το Arab News.

Επιφυλάξεις Τραμπ για την ιρανική πρόταση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι θα εξετάσει μια νέα ιρανική πρόταση ειρήνης, ωστόσο εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τις πιθανότητες αποδοχής της, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων κατά του Ιράν.

Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν σε αδιέξοδο από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου, ενώ ένας γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί πάνω από δύο μήνες κατέληξε χωρίς αποτέλεσμα.

Η πρόταση των 14 σημείων και τα Στενά του Ορμούζ

Το αρνητικό κλίμα ενισχύθηκε μετά από δημοσιεύματα των ιρανικών πρακτορείων Tasnim και Fars, σύμφωνα με τα οποία η Τεχεράνη κατέθεσε μια πρόταση 14 σημείων στον διαμεσολαβητή στο Ισλαμαμπάντ. Η πρόταση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα και τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου για τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν κρίσιμο ενεργειακό κόμβο.

«Δεν έχει πληρώσει αρκετά μεγάλο τίμημα»

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι θα εξετάσει σύντομα το ιρανικό σχέδιο, προσθέτοντας ωστόσο ότι «δεν μπορεί να φανταστεί πως θα είναι αποδεκτό», καθώς, όπως είπε, η Τεχεράνη «δεν έχει πληρώσει ακόμη αρκετά μεγάλο τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα και τον κόσμο τα τελευταία 47 χρόνια».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, αρνήθηκε να διευκρινίσει ποιοι παράγοντες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα στρατιωτική δράση, σημειώνοντας ωστόσο ότι «αν συμπεριφερθούν άσχημα, αν κάνουν κάτι κακό, τότε είναι μια πιθανότητα που θα μπορούσε να συμβεί».

Προειδοποιήσεις για νέα σύγκρουση

Την ίδια ημέρα, ο Μοχαμάντ Τζαφάρ Ασαντί, ανώτερο στέλεχος της κεντρικής διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε ότι «μια νέα σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών είναι πιθανή», υποστηρίζοντας ότι «οι ΗΠΑ δεν τηρούν τις δεσμεύσεις και τις συμφωνίες τους».

«Η απόφαση βρίσκεται στις ΗΠΑ»

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντί δήλωσε σε διπλωμάτες στην Τεχεράνη ότι «η απόφαση βρίσκεται πλέον στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών», καλώντας την Ουάσινγκτον να επιλέξει ανάμεσα στη διπλωματία και τη συνέχιση της αντιπαράθεσης. Όπως τόνισε, το Ιράν «είναι προετοιμασμένο και για τα δύο ενδεχόμενα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Bryan Johnson: «Θα είμαι αθάνατος σε 15 χρόνια» – Πώς υποστηρίζει ότι θα τα καταφέρει ο διάσημος biohacker

Γάμος ή εργένικη ζωή; Τι μας προστατεύει από καρκίνο, σύμφωνα με νέα μελέτη

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο αντίκτυπος στην αγορά εργασίας – Τι δείχνουν μελέτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ

ΠΟΜΙΔΑ: Τα 10 βήματα της νέας διαδικασίας διαταγής απόδοσης μισθίου

Γιατί κάποιοι άνθρωποι μένουν αξέχαστοι; Το μυστικό με τη θέση της Αφροδίτης

Μαθηματικοί υποστηρίζουν ότι έκαναν μία σημαντική ανακάλυψη χρησιμοποιώντας το ChatGPT
περισσότερα
13:59 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Axios: Το Ιράν ζητεί 30 ημέρες διαπραγματεύσεων για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και άρση του ναυτικού αποκλεισμού

Το νέο σχέδιο του Ιράν για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, περιλαμβάνει 14 σημεία και προβλέπει το...
12:02 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Ρωσία: Πυρκαγιά ξέσπασε στο λιμάνι Πριμόρσκ έπειτα από ουκρανική επίθεση

Η Ουκρανία εξαπέλυσε ακόμη μία επίθεση με drones στη διάρκεια της νύκτας εναντίον του λιμανιού...
10:52 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Σε εγρήγορση η Βρετανία: Αυξήθηκε το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής – Τι σημαίνει για την καθημερινότητα των πολιτών

Σε εγρήγορση βρίσκονται οι Αρχές στη Βρετανία. Η απειλή για τρομοκρατική επίθεση αυξήθηκε, σύμ...
07:58 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

LIVE – 65η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι σύντομα...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς