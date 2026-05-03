Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τις ΗΠΑ για «αδύνατη» στρατιωτική επιλογή ή «κακή συμφωνία»

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα δίλημμα: είτε να προχωρήσουν σε μια «αδύνατη» στρατιωτική επιχείρηση είτε να αποδεχτούν μια «κακή συμφωνία» με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, η υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών ανέφερε ότι «ο Τραμπ πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια ‘αδύνατη επιχείρηση’ ή μια ‘κακή συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν’».

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται λόγος για «αλλαγή τόνου» από την πλευρά της Κίνας, της Ρωσίας και της Ευρώπης απέναντι στην Ουάσινγκτον, καθώς και για «διορία» που έχει θέσει η Τεχεράνη σχετικά με τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, σύμφωνα με το Arab News.

Επιφυλάξεις Τραμπ για την ιρανική πρόταση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι θα εξετάσει μια νέα ιρανική πρόταση ειρήνης, ωστόσο εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τις πιθανότητες αποδοχής της, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων κατά του Ιράν.

Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν σε αδιέξοδο από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου, ενώ ένας γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί πάνω από δύο μήνες κατέληξε χωρίς αποτέλεσμα.

Η πρόταση των 14 σημείων και τα Στενά του Ορμούζ

Το αρνητικό κλίμα ενισχύθηκε μετά από δημοσιεύματα των ιρανικών πρακτορείων Tasnim και Fars, σύμφωνα με τα οποία η Τεχεράνη κατέθεσε μια πρόταση 14 σημείων στον διαμεσολαβητή στο Ισλαμαμπάντ. Η πρόταση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα και τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου για τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν κρίσιμο ενεργειακό κόμβο.

«Δεν έχει πληρώσει αρκετά μεγάλο τίμημα»

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι θα εξετάσει σύντομα το ιρανικό σχέδιο, προσθέτοντας ωστόσο ότι «δεν μπορεί να φανταστεί πως θα είναι αποδεκτό», καθώς, όπως είπε, η Τεχεράνη «δεν έχει πληρώσει ακόμη αρκετά μεγάλο τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα και τον κόσμο τα τελευταία 47 χρόνια».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, αρνήθηκε να διευκρινίσει ποιοι παράγοντες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα στρατιωτική δράση, σημειώνοντας ωστόσο ότι «αν συμπεριφερθούν άσχημα, αν κάνουν κάτι κακό, τότε είναι μια πιθανότητα που θα μπορούσε να συμβεί».

Προειδοποιήσεις για νέα σύγκρουση

Την ίδια ημέρα, ο Μοχαμάντ Τζαφάρ Ασαντί, ανώτερο στέλεχος της κεντρικής διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε ότι «μια νέα σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών είναι πιθανή», υποστηρίζοντας ότι «οι ΗΠΑ δεν τηρούν τις δεσμεύσεις και τις συμφωνίες τους».

«Η απόφαση βρίσκεται στις ΗΠΑ»

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντί δήλωσε σε διπλωμάτες στην Τεχεράνη ότι «η απόφαση βρίσκεται πλέον στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών», καλώντας την Ουάσινγκτον να επιλέξει ανάμεσα στη διπλωματία και τη συνέχιση της αντιπαράθεσης. Όπως τόνισε, το Ιράν «είναι προετοιμασμένο και για τα δύο ενδεχόμενα».