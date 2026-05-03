Axios: Το Ιράν ζητεί 30 ημέρες διαπραγματεύσεων για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και άρση του ναυτικού αποκλεισμού

Εύη Κατσώλη

Διεθνή Νέα

Γιατί τα Στενά του Ορμούζ είναι ένα γεωλογικό θαύμα. Φωτογραφία: Oman/ Pexels
Οι ηπειρωτικές συγκρούσεις που δημιούργησαν αυτή τη στενή πλωτή οδό στη Μέση Ανατολή προίκισαν την περιοχή με τον πετροχημικό της πλούτο - και δημιούργησαν ένα σημείο συμφόρησης που μπορεί να διαταράξει το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Το νέο σχέδιο του Ιράν για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, περιλαμβάνει 14 σημεία και προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο οποίος διαθέτει πολύ καλές πηγές στην αμερικανική κυβέρνηση, το σχέδιο αυτό προβλέπει, να έχουν γίνει μέσα σε έναν μήνα διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, για την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και τον Λίβανο.

Εφόσον οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία σε αυτό το στάδιο, προβλέπεται άλλος ένας μήνας συνομιλιών για να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ιρανικής Βουλής, το σχέδιο περιλαμβάνει ότι από τα Στενά του Ορμούζ, δεν θα περάσουν ποτέ ισραηλινά πλοία, αλλά και πλοία εχθρικών χωρών. Λογικά, εννοεί, αυτά των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα πρέπει να πληρώσουν πολεμικές αποζημιώσεις για να πάρουν άδεια διέλευσης.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι «θα εξετάσω σύντομα το σχέδιο που μας έστειλε το Ιράν, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι αποδεκτό, καθώς δεν έχουν πληρώσει αρκετά για όσα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια», προσθέτοντας ότι είναι πολύ πιθανό να αρχίσουν και πάλι τα πλήγματα στο Ιράν.

