Ηράκλειο: Παραδόθηκε ο 18χρονος για το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ – Θα απολογηθεί την Τετάρτη μαζί με τον αδελφό του

Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές ο 18χρονος αδελφός του 23χρονου συλληφθέντα για το επεισόδιο με τα όπλα έξω από γνωστό μπαρ, τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς, στο Ηράκλειο.

Ο 18χρονος εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο το μεσημέρι της Κυριακής (3/5), συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Γιώργο Λιονάκη.

Ο δικηγόρος δήλωσε στο CRETA24 ότι ο 18χρονος «είναι σε καλή κατάσταση. Ανέφερε συνοπτικά πράγματα για το περιστατικό και επιφυλάχθηκε να καταθέσει ενώπιον της κας. ανακρίτριας και του κ. Εισαγγελέα, τη θέση του, τι έγινε και για ποιο λόγο έγινε».

Την Τετάρτη απολογούνται τα δύο αδέλφια

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 18χρονου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ενώ παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει το αυτόφωρο, ο 18χρονος κρατείται μαζί με τον 23χρονο αδελφό του, μέχρι την Τετάρτη 6 Μαΐου, οπότε και θα απολογηθούν.

Ο 18χρονος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ισχυρίστηκε ότι απομακρύνθηκε από το σημείο, γιατί φοβήθηκε και δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί την κατάσταση.

«Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τον ίδιο γι’ αυτό έφυγε. Αμέσως όμως επικοινώνησε με τους γονείς και την οικογένειά του. Τους ανέφερε τι είχε συμβεί, ότι είναι καλά και τους γνωστοποίησε την πρόθεσή του ότι θα παρουσιαστεί στις αρχές. Σε κάθε περίπτωση οφείλεται σε δικό μου, προσωπικό πρόβλημα υγείας, το ότι μέχρι σήμερα δεν είχε εμφανιστεί στις αρχές», τόνισε ο δικηγόρος.

Εντός της ημέρας θα παραδοθεί και ο ανήλικος

Πληροφορίες που μετέφερε στο CRETA24 ο κ. Λιονάκης, αναφέρουν πως εντός της ημέρας αναμένεται να παραδοθεί και ο ανήλικος.

Και στους τρεις εμπλεκόμενους, που πρωταγωνίστησαν στο άγριο επεισόδιο, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Αποκαλυπτική μαρτυρία για το επεισόδιο έξω από το μπαρ

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι τρεις νεαροί ήθελαν να «εκδικηθούν» τον 57χρονο Αλβανό πορτιέρη, επειδή δεν τους επέτρεψε να μπουν στο μαγαζί. Κατέστρωσαν ολόκληρο σχέδιο με όπλα, κουκούλες και μαχαίρια, κυριευμένοι από το θυμικό τους.

Αφού μαχαίρωσαν τον 57χρονο στον μηρό, υπό την απειλή όπλων, επιχείρησαν να τον εμβολίσουν με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, επειδή αιμόφυρτος τους ακολούθησε. Την τελευταία στιγμή ο 57χρονος έκανε «βουτιά» και γλίτωσε το χτύπημα, με το αυτοκίνητο να πέφτει τελικά πάνω σε σταθμευμένο όχημα.

Αυτόπτης μάρτυρας, που έτυχε να είναι μπροστά στο σκηνικό του επιχειρούμενου εμβολισμού του 57χρονου πορτιέρη, αναφέρει στο Cretalive.gr ότι τότε δεν γνώριζε τι είχε προηγηθεί. Ενημερώθηκε στην πορεία από τα ΜΜΕ.

Θυμάται, ωστόσο, πολύ καλά το «τρελό» σκηνικό που εξελισσόταν μέσα στο δρόμο και ενώ από το σημείο περνούσαν αυτοκίνητα.

Περιγράφει ότι είδε ανθρώπους να τρέχουν μέσα στο δρόμο αλαφιασμένοι με επίκεντρο ένα λευκό αυτοκίνητο, το οποίο- κατά τραγελαφικό τρόπο- έφερε στο πίσω μέρος του «καρφωμένο» ένα σκαμπό.

«Το λευκό αυτοκίνητο έκανε οπισθοπορεία και με αστραπίαιες κινήσεις έβαλε μπρος και με ταχύτητα επιχείρησε να πέσει πάνω σε έναν άνθρωπο που την τελευταία στιγμή απέφυγε το χτύπημα, πέφτοντας στο έδαφος από την πλευρά του πεζοδρομίου. Έκανε και πάλι οπισθοπορεία και τότε τράκαρε πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κατά την πρόσκρουση έπεσε στο οδόστρωμα και το σκαμπό που ήταν “καρφωμένο” πάνω στο όχημα. Αμέσως μετά είδα δύο νεαρούς να βγαίνουν από το λευκό αυτοκίνητο και να τρέχουν. Αρχικά βγήκε ένας νεαρός που καθόταν πίσω, από την πλευρά του οδηγού και στη συνέχεια ο οδηγός που κόντεψε να πέσει σε διερχόμενο όχημα» περιέγραψε χαρακτηριστικά.