Πάτρα: Στο νοσοκομείο 2 παιδιά ύστερα από ατυχήματα με πατίνια

Δύο νέα περιστατικά τραυματισμού ανηλίκων σε ατυχήματα με πατίνια, σημειώθηκαν τα τελευταία 24ωρα σε Κυπαρισσία και σε Ρίο.

Στην Κυπαρισσία, ένας 11χρονος τραυματίστηκε σοβαρά το απόγευμα του Σαββάτου, όταν έπεσε πάνω του ένα άλλο παιδί, που κινείτο με πατίνι.

Το περιστατικό συνέβη στην πλατεία της Κυπαρισσίας, με τον 11χρονο να μεταφέρεται αρχικά στο νοσοκομείο της περιοχής και στη συνέχεια να κρίνεται αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο της Πάτρας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του γονέα, ο 11χρονος αναμένεται να υποβληθεί αύριο σε χειρουργική επέμβαση, όπως μεταδίδει το tempo24.news.

Λίγες ώρες νωρίτερα, την Παρασκευή, άλλο ένα περιστατικό συνέβη στο Ρίο. Ένα παιδί τραυματίστηκε από πατίνι και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο, όπου αναμένεται να χειρουργηθεί αύριο.

Τα περιστατικά αυτά έρχονται μόλις λίγες ημέρες μετά τον τραγικό χαμό του 13χρονου Κωνσταντίνου, σε δυστύχημα με πατίνι, στην Ηλεία.