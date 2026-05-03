Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα τραυμάτισαν έγκυο και παιδί – 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας στοίχισαν τη ζωή σε 10 ανθρώπους και τραυμάτισαν τουλάχιστον 76 μέσα στο τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με περιφερειακές αρχές στις 3 Μαΐου.

Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν 249 από τα 268 drones, συμπεριλαμβανομένων επιθετικών drones τύπου Shahed, που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία. Ένας βαλλιστικός πύραυλος Iskander-M και 19 drones έπληξαν 15 διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε μία ακόμη περιοχή, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Τραυματισμοί σε Ντνιπροπετρόφσκ και επίθεση κοντά σε πρατήριο

Ρωσική επίθεση στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ τραυμάτισε ένα άτομο μέσα στο τελευταίο 24ωρο.

Το πρωί της 3ης Μαΐου, ρωσικά στρατεύματα έπληξαν περιοχή κοντά σε πρατήριο καυσίμων στο χωριό Κρίνιτσκι, τραυματίζοντας έξι ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα 10χρονο αγόρι και μία 21χρονη έγκυο γυναίκα, δήλωσε ο κυβερνήτης Ολεξάντρ Χάνζα.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε φορτηγό και ζημιές σε λεωφορείο που μετέφερε 40 παιδιά, το οποίο είχε προλάβει να εκκενωθεί πριν από το πλήγμα.

Επιθέσεις σε Μικολάιβ και Τσερνίχιβ

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Μικολάιβ, καθώς η Ρωσία έπληξε την πόλη με βαλλιστικούς πυραύλους, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Βιτάλι Κιμ.

Ένας 17χρονος τραυματίστηκε όταν ρωσικό drone FPV τον στόχευσε στην πόλη Σεμενίβκα της περιφέρειας Τσερνίχιβ, ανέφερε ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Τσάους.

Νεκροί και τραυματίες στην Οδησσό

Ρωσικές δυνάμεις στόχευσαν πολιτικές και λιμενικές υποδομές στην περιφέρεια Οδησσού, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους πέντε, δήλωσε ο κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ.

Πλήγματα σε Σούμι και Ντονέτσκ

Επιθέσεις με drones τραυμάτισαν εννέα ανθρώπους στην περιφέρεια Σούμι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί δύο ετών και δύο αγόρια ηλικίας 10 και 11 ετών, σύμφωνα με τοπικές αρχές. Ένας 45χρονος άνδρας σκοτώθηκε στην κοινότητα Κρασνοπίλια όταν εξερράγη ρωσικό drone.

Ξεχωριστά, πυραυλικό πλήγμα τραυμάτισε έξι ανθρώπους στην κοινότητα Κρολέβετς, ενώ άλλοι δύο τραυματίστηκαν από επίθεση με όλμους.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ντομπροπίλια και τη Μικολάιβκα της περιφέρειας Ντονέτσκ, δήλωσε ο κυβερνήτης Βαντίμ Φιλασκίν, ενώ άλλοι εννέα τραυματίστηκαν στην περιοχή το τελευταίο 24ωρο.

Επιθέσεις σε Ζαπορίζια και Χερσώνα

Ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν και στην περιφέρεια Ζαπορίζια, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας πέντε ακόμη, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ.

Στην περιφέρεια Χερσώνας, οι ρωσικές δυνάμεις στόχευσαν 39 οικισμούς, συμπεριλαμβανομένου του διοικητικού κέντρου της Χερσώνας. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 26 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, ανέφερε ο κυβερνήτης Ολεξάντρ Προκούντιν.

Ρωσικό drone έπληξε επίσης αυτοκίνητο στη Χερσώνα το πρωί της 3ης Μαΐου, σκοτώνοντας έναν άνδρα. Από την επίθεση τραυματίστηκαν μία 63χρονη γυναίκα και τρεις άνδρες ηλικίας 48, 55 και 61 ετών.