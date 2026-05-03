Σέρρες: Δύο οι νεκροί κρατούμενοι έπειτα από συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας

Δύο είναι τελικά οι κρατούμενοι που έχασαν τη ζωή τους, σε συμπλοκή που σημειώθηκε την Κυριακή (3/5) στις φυλακές Νιγρίτας, στις Σέρρες.

Η άγρια συμπλοκή μεταξύ των κρατουμένων ξέσπασε για αδιευκρίνιστο, μέχρι στιγμής, λόγο, και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα δύο κρατούμενοι.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ένας κρατούμενος άφησε την τελευταία του πνοή στη φυλακή, ενώ ο δεύτερος διακομίστηκε στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Την έρευνα για τις εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η αιματηρή συμπλοκή έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών.