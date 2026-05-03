Σέρρες: Δύο οι νεκροί κρατούμενοι έπειτα από συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

φυλακή

Δύο είναι τελικά οι κρατούμενοι που έχασαν τη ζωή τους, σε συμπλοκή που σημειώθηκε την Κυριακή (3/5) στις φυλακές Νιγρίτας, στις Σέρρες.

Η άγρια συμπλοκή μεταξύ των κρατουμένων ξέσπασε για αδιευκρίνιστο, μέχρι στιγμής, λόγο, και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα δύο κρατούμενοι.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ένας κρατούμενος άφησε την τελευταία του πνοή στη φυλακή, ενώ ο δεύτερος διακομίστηκε στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Την έρευνα για τις εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η αιματηρή συμπλοκή έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών.

