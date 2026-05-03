Το υπερπολυτελές γιοτ «Nord» του Αλεξέι Μορντάσοφ εμφανίστηκε στις Σεϋχέλλες αφού πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Sky News

Ένα υπερπολυτελές γιοτ μήκους 142 μέτρων, που συνδέεται με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Αλεξέι Μορντάσοφ, βρέθηκε στο επίκεντρο την Τρίτη, καθώς έγινε γνωστό ότι κατάφερε να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο επιχειρηματίας Αλεξέι Μορντάσοφ, ο οποίος βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων, συνδέεται με το σκάφος με την ονομασία «Nord».

Εντοπίστηκε στις Σεϋχέλλες

Το Sky News εξασφάλισε εικόνες του ίδιου γιοτ στις Σεϋχέλλες, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στον Ινδικό Ωκεανό.

Κυρώσεις στον ιδιοκτήτη, όχι στο σκάφος

Το ίδιο το γιοτ δεν υπόκειται σε κυρώσεις, ωστόσο ο Μορντάσοφ έχει δεχθεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περιορισμένη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ

Ελάχιστα πλοία έχουν καταφέρει να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ από τότε που το Ιράν ουσιαστικά έκλεισε τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από λίγο περισσότερο από δύο μήνες.

