Λίβανος: Η Χεζμπολάχ αναφέρει επιθέσεις κατά ισραηλινών δυνάμεων – Ως «απάντηση στην παραβίαση της εκεχειρίας»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι στόχευσε οχήματα και στρατιώτες του ισραηλινού στρατού στην πόλη αλ-Μπαϊάντ, στον νότιο Λίβανο, επιβεβαιώνοντας ότι σημειώθηκε ένα πλήγμα.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 11:30 το πρωί τοπικής ώρας την Κυριακή, με τις ισραηλινές δυνάμεις να δέχονται πλήγμα από drone τύπου «καμικάζι».

Επίθεση με ρουκέτες στην αλ-Καντάρα

Στις 14:30, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι στόχευσε εκ νέου ισραηλινά οχήματα και στρατιώτες στην πόλη αλ-Καντάρα, στην επαρχία Μαργιαγιούν, χρησιμοποιώντας ρουκετοβόλα όπλα, χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί πλήγματα.

«Απάντηση σε παραβίαση της εκεχειρίας»

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Telegram, η οργάνωση ανέφερε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν «σε υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του, και ως απάντηση στην παραβίαση της εκεχειρίας από τον ισραηλινό εχθρό και στις επιθέσεις που στόχευσαν χωριά στον νότιο Λίβανο, προκαλώντας νεκρούς και τραυματίες αμάχους».

