Άρση Βαρών: Δύο χάλκινα μετάλλια και έξι πανελλήνια ρεκόρ από την Στρατουδάκη

Enikos Newsroom

Αθλητισμός

Μαρία Στρατουδάκη

Για ακόμη μία φορά η Μαρία Στρατουδάκη έλαμψε σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση και απέδειξε ότι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού αθλητισμού.

Η 17χρονη αθλήτρια του Κρατερού Χανίων κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων νεανίδων που διεξάγεται στην Ισμαηλία της Αιγύπτου στην κατηγορία των 53 κιλών, καταρρίπτοντας και έξι πανελλήνια ρεκόρ.

Η Στρατουδάκη έδειξε από την αρχή έτοιμη να ανέβει στο βάθρο σηκώνοντας διαδοχικά στο αρασέ 81, 83 και 86 φτάνοντας στο πρώτο χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση, πίσω μόνο από την Κινέζα Πενγκ που σήκωσε 90 κ. και την Ταϊλανδή Καεουνόι με 87. Tα 86 κιλά της Μαρίας είναι πανελλήνιο ρεκόρ στο αρασέ νεανίδων , νέων γυναικών και γυναικών.

Στο επολέ ζετέ σήκωσε 102 κιλά, χάνοντας δύο φορές από ατυχία τα 105 κιλά, μία επίδοση που την έχει κάνει πρόσφατα, με αποτέλεσμα να πάρει την 6η θέση στην κίνηση.

Στο σύνολο η Στρατουδάκη με 188 κιλά ανέβηκε και πάλι στο τρίτο σκαλί του βάθρου με την απονομή να την κάνει ο τέσσερις φορές Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας, σε μοναδικές στιγμές για την ελληνική άρση βαρών. Τα 188 κιλά είναι πανελλήνια ρεκόρ και στις τρεις κατηγορίες, όπως και στο αρασέ.

Πρώτη στο σύνολο ήταν η Κινέζα Πενγκ με 203 κιλά και ακολούθησε η Καεουνόι από την Ταϊλάνδη με 195 κιλά.

Η Μαρία Στρατουδάκη που συνεχίζει να λάμπει στο παγκόσμιο στερέωμα, ανέβηκε για πρώτη φορά σε βάθρο Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, το 2023 στο Δυρράχιο της Αλβανίας, όταν σε ηλικία 14 ετών πήρε το χάλκινο στο σύνολο και το ασημένιο στο αρασέ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παίδων κορασίδων.

«Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στη Μαρία για τα δύο χάλκινα μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Το αστείρευτο ταλέντο της μαζί με τη συνεχή προσπάθεια την έχουν φέρει στην κορυφή του κόσμου προβάλλοντας την ελληνική άρση βαρών σε όλο τον πλανήτη. Η Ελληνική Ομοσπονδία άρσης βαρών θα είναι στο πλευρό της με όσες δυνάμεις έχει και της ευχόμαστε να είναι πάντα υγιής και δυνατή. Μπράβο Μαρία», δήλωσε η Πρόεδρος της ΕΟΑΒ Θεανώ Ζαγκλιβέρη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Bryan Johnson: «Θα είμαι αθάνατος σε 15 χρόνια» – Πώς υποστηρίζει ότι θα τα καταφέρει ο διάσημος biohacker

Γάμος ή εργένικη ζωή; Τι μας προστατεύει από καρκίνο, σύμφωνα με νέα μελέτη

Το Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει «πίστα» – Η πρόσδεση στο άρμα του Euronext και η άνοδος στη «super league 1» των αγορών

Δημόσιο χρέος: Ισχυρό χαρτί για τις νέες αναβαθμίσεις της οικονομίας η ταχεία αποκλιμάκωσή του

Μαθηματικοί υποστηρίζουν ότι έκαναν μία σημαντική ανακάλυψη χρησιμοποιώντας το ChatGPT

Eπιστήμονες προβλέπουν την ακριβή χρονιά που η Γη θα μετατραπεί σε «γιγαντιαία μαύρη τρύπα» και προειδοποιούν για την αύξησ...
περισσότερα
01:45 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Πέθανε ο Στάθης Γαβάκης σε ηλικία 87 ετών – Ήταν ο «θρυλικός» εκφωνητής του «Γ. Καραϊσκάκης» και του ΣΕΦ

Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 87 ετών, άφησε ο Στάθης Γαβάκης, ο θρυλικός εκφωνητής του «Γ...
01:30 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Πόρτο: Στέφθηκε πρωταθλήτρια Πορτογαλίας για 31η φορά – Δείτε βίντεο

Η Πόρτο κατέκτησε το πρωτάθλημα Πορτογαλίας για 31η φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε 1-0 τη...
00:29 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

La Liga: «Αγκαλιά» με τον τίτλο η Μπάρτσελόνα – Κέρδισε 2-1 την Οσασούνα και περιμένει την Ρεάλ

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην κατάκτηση της La Liga, καθώς νίκησε 2-1 την Οσασ...
23:04 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Super League – Playouts: Χαμός στην… ουρά της βαθμολογίας – 4 ομάδες προσπαθούν να αποφύγουν τον υποβιβασμό

Η Κηφισιά και ο Αστέρας Τρίπολης ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι της 6ης αγωνιστικής των playouts....
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς