Παρθένα Χοροζίδου για Eurovision: Για γούρι θα κάνω τον σταυρό μου και θα μιλήσω με τον Θεό

Λίγο πριν από την αναχώρησή της για τη Βιέννη, για την Eurovision 2026, η Παρθένα Χοροζίδου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα», δίνοντας τα πρώτα στοιχεία για τη σκηνική παρουσία.

Ο ΑΡΤ αρχικά της έδωσε δώρο ένα νήμα πλεξίματος και βελόνες κι εκείνη με τον δικό της τρόπο απάντησε: «Ήξερα να πλέκω, αλλά το ξέχασα είναι σαν το ποδήλατο όμως. Δεν μπορώ να σας πω αν θα πλέκω, δεν κρατάγαμε τα μυστικά μέχρι τώρα για να σας τα πω τώρα. Είμαστε έτοιμοι. Τώρα θέλει χαρά και πολλή συγκέντρωση. Ο Ακύλας είναι ένας γλύκας και τον Φωκά όσο τον γνωρίζω τον αγαπάω. Το άγχος μου είναι να είναι ευχαριστημένος ο Ακύλας».

Και πρόσθεσε: «Για τη Eurovision το είπα μόνο στη μαμά μου, στον μπαμπά μου, στην αδελφή μου και στη κολλητή μου. Θα είμαστε στη σκηνή σαν χαρακτήρες στα χρώματα του Ακύλα το πορτοκαλί. Δεν έχω εμφανιστεί σε σκηνή σε τόσο χιλιάδες κόσμο. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του τραγουδιού θα μας δείτε όλους μαζί στη σκηνή. Για γούρι θα κάνω τον σταυρό μου και θα μιλήσω με τον Θεό. Θα δείτε κάτι που ο Φωκάς πίστεψε πως θα το κάνω μόνο εγώ».

 

