Ηράκλειο: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού από πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής στην οδό Ερωτόκριτου στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης, μετά την αποκόλληση και την πτώση τμήματος μπαλκονιού από 5ο όροφο πολυκατοικίας.

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα και τραυματισμοί, αφού εκείνη την ώρα ο δρόμος ήταν άδειος.

Οι περίοικοι είναι σοκαρισμένοι από το περιστατικό, ενώ κλήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτει μέρος μπαλκονιού από ακίνητα, καθώς περιστατικά έχουν καταγραφεί σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και σχετίζονται κυρίως με παλαιά ή κακοσυντηρημένα κτίρια.