Ηράκλειο: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού από πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Ηράκλειο: Κατέρρευσε μέρος μπαλκονιού

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής στην οδό Ερωτόκριτου στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης, μετά την αποκόλληση και την πτώση τμήματος μπαλκονιού από 5ο όροφο πολυκατοικίας.

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα και τραυματισμοί, αφού εκείνη την ώρα ο δρόμος ήταν άδειος.

Οι περίοικοι είναι σοκαρισμένοι από το περιστατικό, ενώ κλήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτει μέρος μπαλκονιού από ακίνητα, καθώς περιστατικά έχουν καταγραφεί σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και σχετίζονται κυρίως με παλαιά ή κακοσυντηρημένα κτίρια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Floordrobe: Το απροσδόκητο σημάδι του ADHD που εμφανίζεται όταν τακτοποιείτε τα ρούχα σας

Το «κόλπο» της Victoria Beckham για επίπεδη κοιλιά – Ποιο ρόφημα πίνει κάθε πρωί;

Δημόσιο χρέος: Ισχυρό χαρτί για τις νέες αναβαθμίσεις της οικονομίας η ταχεία αποκλιμάκωσή του

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Τελευταία ημέρα αιτήσεων για τα 300.000 vouchers

Eπιστήμονες προβλέπουν την ακριβή χρονιά που η Γη θα μετατραπεί σε «γιγαντιαία μαύρη τρύπα» και προειδοποιούν για την αύξησ...

Σταματήστε να αλλάζετε αδύναμους κωδικούς πρόσβασης – Αρχίστε να τους αντικαθιστάτε με Passkeys
περισσότερα
12:20 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: «Υπάρχουν συγγενείς του 89χρονου που θέλουν να τον φιλοξενήσουν και να αναλάβουν την ιατρική του φροντίδα» λέει ο δικηγόρος του

Την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους για λόγους υγείας, θα ζητήσε...
11:45 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

anaplirotes.gov.gr: Αναβαθμίζεται η πλατφόρμα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς – Τι αλλάζει

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχωρά στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργο...
10:35 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Μάιος με… διαθέσεις Δεκεμβρίου: Έκλεισε το τελεφερίκ στην Πάρνηθα – Δείτε βίντεο από τα λευκά τοπία σε Παρνασσό, Καλάβρυτα και Πήλιο

Παρά το γεγονός ότι το ημερολόγιο δείχνει 3 Μαΐου, ο καιρός παρουσιάζει ένα πρόσωπο που παραπέ...
10:18 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Κακοποίηση 82χρονης στη Χίο: Επί 10 λεπτά χτυπούσε την ηλικιωμένη που έπασχε από άνοια η 67χρονη που υποτίθεται την φρόντιζε

Η Χίος είναι συγκλονισμένη από το νέο περιστατικό κακοποίησης 82χρονης που πάσχει από άνοια κα...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς