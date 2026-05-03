Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Έχω καταντήσει τηλεοπτικός μαϊντανός» – Ξέσπασε με τα τηλεοπτικά σενάρια και τις δηλώσεις

Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και τη Μένια Κούκου, όπου κλήθηκε να απαντήσει και για το τηλεοπτικό του μέλλον και τα σενάρια που ακούγονται.

«Έχω καταντήσει τηλεοπτικός μαϊντανός και το ξέρω», είπε αρχικά ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, σχετικά με το ότι συνεχώς καλείται να απαντάει για το «Στούντιο 4» και την επόμενη σεζόν.

Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος ανέφερε επίσης: «Η λογική λέει ότι όταν το κανάλι σου σε θέλει, γίνονται συζητήσεις. Αν δεν σε θέλει, περνάει ο καιρός και πάει ο καθένας σπίτι του. Μιλάω γενικά Είναι άβολο να ακούς για σένα πράγματα που μπορεί και να μην ισχύουν κι αυτό είναι άδικο».