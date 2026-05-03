Τρόμος στον Άγιο Δημήτριο: Συνελήφθη μεθυσμένος 30χρονος που πυροβολούσε στον αέρα

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ

Εφιαλτικές στιγμές έζησαν κάτοικοι στον Άγιο Δημήτριο, όταν ένας 30χρονος Γεωργιανός, υπό την επήρεια αλκοόλ, άρχισε ξαφνικά να πυροβολεί στον αέρα.

Όλα συνέβησαν περίπου στις 06:30 το πρωί, οπότε και ακούστηκε ο πρώτος πυροβολισμός. Οι κάτοικοι βγήκαν στα μπαλκόνια των σπιτιών τους προκειμένου να δουν τι έχει συμβεί, και αντίκρισαν τον 30χρονο, να κρατά ένα πιστόλι και να πυροβολεί στον αέρα.

Στην συνέχεια κάλεσαν την αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 30χρονου, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε το πιστόλι, καθώς και 57 φυσίγγια, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το Star, ακούγονται οι πυροβολισμοί που έπεσαν, καθώς και ένα αυτοκίνητο, από το οποίο φέρεται πως βγήκε ο 30χρονος δράστης.

 

