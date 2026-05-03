Ίλιον: «Αισθάνομαι τυχερός που δεν υπήρξαν θύματα», λέει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε – Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς που ξεκίνησε από κατάστημα ανταλλακτικών, το μεσημέρι της Παρασκευής (30/4) στο Ίλιον, και εξαπλώθηκε σε όλα τα διαμερίσματα του κτιρίου. Ο «βασιλιάς των ανταλλακτικών», Γιώργος Κυπαρίσσης, ιδιοκτήτης της επιχείρησης, απαντά σε όσους λένε ότι η πυρκαγιά δεν ξέσπασε τυχαία και «λυγίζει», αφού από τύχη, όπως λέει, γλίτωσε η οικογένειά του.

Η εικόνα της πολυκατοικίας στο Ίλιον μετά τη φωτιά είναι αποκαρδιωτική. Κατεστραμμένες περιουσίες, αποκαΐδια και τα διαμερίσματα των δύο ορόφων να έχουν γίνει στάχτη.

Ο Γιώργος Κυπαρίσσης, ιδιοκτήτης της επιχείρησης, μιλώντας στο Star, περιγράφει τον τρόμο που έζησε όταν αντίκρισε την επιχείρησή του να καίγεται από άκρη σε άκρη. Από θαύμα, λέει, δεν υπήρξαν θύματα. «Αισθάνομαι τυχερός που δεν έχασα τους γονείς μου και δεν είχαμε θύματα», λέει.

«Με πήρε η μάνα μου τηλέφωνο και μου λέει “καίγεται το μαγαζί”. Τα παράτησα όλα και πήγα κάτω. Είδα ένα μαγαζί λαμπαδιασμένο, όλο το σπίτι λαμπαδιασμένο».

Παράλληλα, ο επιχειρηματίας δίνει απαντήσεις σε όσους αφήνουν υπόνοιες για τα αίτια της φωτιάς. Τόσο το κτίριο όσο και η επιχείρηση δεν ήταν ασφαλισμένα, όπως λέει. «Δεν είχαμε ασφάλεια στον χώρο. Είναι το πατρικό μου. Εκεί μεγάλωσα, εκεί έχω τις παιδικές μου αναμνήσεις και από εκεί ξεκίνησε και η επιχείρηση».

Η απαγωγή του «βασιλιά των ανταλλακτικών»

Ο Γιώργος Κυπαρίσσης το 2021 είχε πέσει θύμα απαγωγής. Εκείνος και η οικογένειά του δοκιμάζονται για δεύτερη φορά. Προσπαθεί ακόμα να ξεχάσει όσα τρομακτικά έζησε στα χέρια των απαγωγέων του. Για 66 ημέρες η ζωή του κρεμόταν από μια κλωστή.

«Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να είσαι σε ένα δωμάτιο κλεισμένος, να σε έχουν δεμένο και να μην ξέρεις αν θα ζήσεις ή αν θα πεθάνεις».

Οι απαγωγείς του τον άφησαν ελεύθερο στο Τατόι, αφού οι συγγενείς του έδωσαν 800.000 ευρώ σε λύτρα.

Το κτίριο που κάηκε είναι ιδιοκτησία της οικογένειάς του. Εμπρησμός ή ατύχημα; Υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση της πυρκαγιάς με την πολύκροτη υπόθεση απαγωγής; Ο επιχειρηματίας επισημαίνει πως δεν δέχθηκε απειλές, και αναμένει το πόρισμα της Πυροσβεστικής.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που βρέθηκαν από χθες στο σημείο της πυρκαγιάς, εστιάζουν την έρευνά τους στο ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος σε κάποιες καλωδιώσεις με ρεύμα.

Ακολουθώντας τους δείκτες απανθράκωσης, όπως ονομάζονται, οι άνδρες της Πυροσβεστικής οδηγήθηκαν στο ακριβές σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό του καταστήματος ανταλλακτικών, που εκείνη την ώρα ήταν κλειστό.

Σήμερα μετέβη στο σημείο και πραγματογνώμονας διορισμένος από τη ΔΑΕΕ, προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία και στη συνέχεια να συντάξει και εκείνος πόρισμα. Οι ερευνητές της Πυροσβεστικής, με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής φαίνεται να αποκλείουν το ενδεχόμενο εμπρηστικής ενέργειας.