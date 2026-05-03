Μαρία Ηλιάκη: Ο κόσμος έχει γίνει πάρα πολύ σκληρός και υπάρχει πολλή αγριότητα εκεί έξω

Μία ιδιαίτερη συνέντευξη παραχώρησε η Μαρία Ηλιάκη στο Glow Magazine, μιλώντας κυρίως για την προσωπικότητά της, για τη ζωή της και για τον σύζυγό της και τα παιδιά της.

«Η μητρότητα αλλάζει όλη σου την κοσμοθεωρία, όλο τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή κι εγώ άλλαξα 100%. Προσωπικά με έκανε άλλον άνθρωπο. Λιγότερο ξέγνοιαστη, με πολύ περισσότερα άγχη και αγωνίες από ό,τι είχα πριν γίνω μαμά. Από την άλλη, η αγάπη που εισπράττω από τα μάτια αυτού του παιδιού, από τον τρόπο που με κοιτάει, που με αγκαλιάζει, από τις κουβέντες που ανταλλάσσουμε πριν κοιμηθούμε, είναι ένα είδος αγάπης που δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να νιώσω.

Δεν θέλω να κρατήσω μόνο μια ιδιότητα στη ζωή μου. Νομίζω ότι είμαι όλα αυτά μαζί και δεν θα ήθελα να μου λείπει κάτι. Ο ρόλος της μαμάς είναι μοναδικός, αλλά από την άλλη δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς τον άνδρα μου, άρα χωρίς το να είμαι και σύντροφος. Και δεν θα μπορούσα να με φανταστώ ούτε χωρίς τη δουλειά μου. Οπότε, αν γίνεται, θα ήθελα να μπορώ να τα έχω και τα τρία. Να είμαι μια γυναίκα που χωρά μέσα της όλες αυτές τις πλευρές» εξομολογείται η Μαρία Ηλιάκη.

«Νιώθω πραγματικά πολύ τυχερή που έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου με τον οποίο συμπορευόμαστε. Έναν σύντροφο που δεν με ανταγωνίζεται, αλλά με συμπονά, μου δίνει ώθηση να πάω παρακάτω, δεν εμποδίζει τα δικά μου όνειρα και δεν με περιόρισε ποτέ. Για αυτό το πράγμα αισθάνομαι τεράστια ευγνωμοσύνη.

Έχω θυσιάσει ελεύθερο χρόνο και στιγμές διασκέδασης για να φτάσω εδώ που είμαι τώρα. Θυμάμαι πάντα τον εαυτό μου να δουλεύει πάρα πολύ. Υπήρξε περίοδος που δούλευα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ταυτόχρονα σε ραδιόφωνο, σε περιοδικό και σε εκπομπή. Δεν ξέρω αν το λέω ακριβώς «θυσία», αλλά αν έπρεπε να το βάλω κάπως σε μια λέξη, θα έλεγα ότι έχω στερηθεί χρόνο από την ξεκούραση, από τη διασκέδαση, από μένα» συμπλήρωσε η παρουσιάστρια της ΕΡΤ.

«Είμαι πολύ συγκλονισμένη με όλα αυτά που γίνονται και γι’ αυτό δυσκολεύομαι να πω με απλά λόγια το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να είσαι γυναίκα το 2026. Για μένα, σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι γονιός, γιατί φέρουμε πολύ μεγάλη ευθύνη για το πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά που έρχονται. Κι αυτό που με φοβίζει πιο πολύ είναι οι γενιές που έρχονται. Και ειδικά επειδή μεγαλώνω κορίτσι, ο φόβος αυτός είναι μεγαλύτερος. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Ο κόσμος έχει γίνει πάρα πολύ σκληρός και υπάρχει πολλή αγριότητα εκεί έξω».