Συντριβή C-130 στη Βολιβία: Ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης υπό κράτηση

Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους, το οποίο μετέφερε χιλιάδες τραπεζογραμμάτια και συνετρίβη τον Φεβρουάριο στη Βολιβία, συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση. Το δυστύχημα είχε προκαλέσει τον θάνατο 22 ανθρώπων, ενώ μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν χθες Σάββατο την είδηση, επικαλούμενα τον εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση.

Το μεταγωγικό αεροσκάφος, τύπου C-130 Hercules, μετέφερε στη Λα Πας χαρτονομίσματα που είχε εκδώσει η κεντρική τράπεζα της Βολιβίας. Το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της Ελ Άλτο, περίπου 15 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, και έπεσε ανεξέλεγκτο πάνω σε αυτοκίνητα πολιτών σε λεωφόρο, σκορπίζοντας παντού χαρτονομίσματα.

Το μεταγωγικό μετέφερε ποσό ίσο με 60 εκατομμύρια δολάρια. Εκατοντάδες περίοικοι και διερχόμενοι έσπευσαν στα συντρίμμια για να μαζέψουν μέρος των χαρτονομισμάτων, τα οποία δεν είχαν ακόμη επικυρωθεί από το κράτος. Η αστυνομία επενέβη και έκανε χρήση δακρυγόνων και χημικών, προκειμένου να απωθήσει το πλήθος.

Ο εισαγγελέας Φάβιο Μαλδονάδο δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Unitel ότι οι Αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος των δύο χειριστών της πολεμικής αεροπορίας. Οι δύο χειριστές προσήχθησαν, ανακρίθηκαν προχθές Παρασκευή και στη συνέχεια τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά συρροή. Ο εισαγγελέας πρόσθεσε ότι οι κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν.

Η έρευνα που διενήργησαν οι ένοπλες δυνάμεις για το δυστύχημα αποκάλυψε ότι οι χειριστές δεν είχαν λάβει εγκαίρως ενημέρωση από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για τις μετεωρολογικές συνθήκες στον προορισμό τους. Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δυσμενείς, ενώ το πλήρωμα προσπάθησε να αλλάξει πορεία, χωρίς όμως να μπορέσει να αποτρέψει την καταστροφή.

«Ίσως αν το πλήρωμα είχε λάβει το έκτακτο μετεωρολογικό δελτίο από τον σταθμό της Λα Πας όταν αναχωρούσε, να είχε ακολουθήσει άλλη πορεία», εκτίμησε ο σμήναρχος Ρίτσαρντ Αλαρκόν, επικεφαλής της επιτροπής έρευνας.

Το πόρισμα αναφέρει επίσης ότι ο πιλότος προσγείωσε το αεροσκάφος με τους μπροστινούς τροχούς του συστήματος προσγείωσης, στο ρύγχος του μεταγωγικού. Η συγκεκριμένη διαδικασία δυσκόλεψε την ενεργοποίηση των φρένων, ενώ ο διάδρομος ήταν εξαιρετικά ολισθηρός μετά από έντονη χαλαζόπτωση.

Η έρευνα επισημαίνει ακόμη ότι ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας που βρισκόταν σε υπηρεσία ήταν εκπαιδευόμενος. Ο ελεγκτής δεν επέστησε την προσοχή των χειριστών του μεταγωγικού «για τις συνθήκες» στον διάδρομο, προτού το πλήρωμα επιχειρήσει την προσγείωση.

«Αυτό το δυστύχημα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί», έκρινε ο σμήναρχος Αλαρκόν.