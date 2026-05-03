Υεμένη: Σομαλοί πειρατές στο πετρελαιοφόρο Eureka

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Υεμένη

Σομαλοί πειρατές κατέλαβαν και δεύτερο πετρελαιοφόρο στα ανοιχτά των ακτών της Υεμένης, σύμφωνα με το BBC.

Η ακτοφυλακή της Υεμένης ανακοίνωσε ότι οι πειρατές κατέλαβαν το δεξαμενόπλοιο MT Eureka στον Κόλπο του Άντεν, κοντά στο λιμάνι Κάνα. Το περιστατικό αποτελεί τη δεύτερη πειρατεία μέσα σε διάστημα 10 ημερών, καθώς είχε προηγηθεί η κατάληψη του Honor 25 από Σομαλούς πειρατές στις 22 Απριλίου.

Το Honor 25 μετέφερε 18.500 βαρέλια πετρελαίου με προορισμό το Μογκαντίσου.

Το MT Eureka, το οποίο φέρει σημαία Τόγκο, κινείται στον Κόλπο του Άντεν, ανάμεσα στην Υεμένη και τη Σομαλία. Το πλοίο αναμένεται να αγκυροβολήσει σε σομαλικά ύδατα τις επόμενες ώρες.

Πηγή: BBC

