Μερτς: Τονίζει τη σημασία των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ και υποβαθμίζει την ένταση με τον Τραμπ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ο Μερτς και ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Μάρτιο. (AP)

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν κεντρικός πυλώνας του ΝΑΤΟ, παρά τις διαφωνίες που έχουν προκύψει.

«Παραμένω πεπεισμένος ότι οι Αμερικανοί είναι ο σημαντικότερος εταίρος για εμάς στη Βορειοατλαντική Συμμαχία», ανέφερε σε συνέντευξή του στο γερμανικό δημόσιο δίκτυο ARD, η οποία επρόκειτο να μεταδοθεί αργότερα την Κυριακή.

«Δεν συνδέεται με τη διαφωνία για το Ιράν»

Ερωτηθείς αν τα σχέδια των ΗΠΑ για μείωση της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Γερμανία σχετίζονται με τη διαφωνία του με τον Ντόναλντ Τραμπ για τη στρατηγική στο Ιράν, ο Μερτς απάντησε: «Δεν υπάρχει καμία σύνδεση».

