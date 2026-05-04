Προκόπης Αγαθοκλέους: Η εξομολόγηση για τον χωρισμό του – «Ο όμορφος κύκλος της συμβίωσης έκλεισε…»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους μίλησε ανοιχτά για πρώτη φορά για τον χωρισμό του από τη σύζυγό του, Μαρίνα Μανδρή, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή «Τετ α Τετ» του Τάσου Τρύφωνος.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στο τέλος της κοινής τους πορείας. Ο ίδιος τόνισε ότι η απόφαση αυτή πάρθηκε με ωριμότητα και σεβασμό, καθώς βασική προτεραιότητα για τους δύο παραμένουν τα παιδιά τους.

«Με τη Μαρίνα δεν είμαστε πια ζευγάρι. Αυτός ο όμορφος κύκλος της συμβίωσης έκλεισε. Ευτυχώς έκλεισε όμορφα. Και έκλεισε με έναν και μόνο γνώμονα και σκοπό: τα δύο μας παιδιά», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Προκόπης Αγαθοκλέους εξήγησε ότι η σχέση του με τη Μαρίνα Μανδρή έχει πλέον περάσει σε ένα νέο στάδιο. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο χωρισμός δεν ακύρωσε τον σεβασμό και την αγάπη που υπάρχουν ανάμεσά τους, αλλά διαμόρφωσε μια νέα βάση συνεργασίας ανάμεσα σε δύο γονείς.

«Είναι αυτά που καθορίζουν πια τη νέα μας σχέση με τη Μαρίνα, η οποία ήταν και παραμένει μία σχέση σεβασμού και αγάπης. Και μία σχέση δύο γονιών, οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούν πια να υπάρξουν ως ανδρόγυνο… αλλά ως δύο γονείς που θα παλέψουν με όλες τους τις δυνάμεις για το καλύτερο δυνατό των παιδιών τους».

Ο ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα και στον τρόπο με τον οποίο οι δύο γονείς ανακοίνωσαν τον χωρισμό στα παιδιά τους. Ο ίδιος ανέφερε ότι εκείνος και η Μαρίνα Μανδρή κινήθηκαν με προσοχή και ζήτησαν ακόμη και τη βοήθεια ειδικού, ώστε να προστατεύσουν τα παιδιά τους από κάθε πιθανή πληγή.

«Κάναμε ό,τι χρειάζεται. Ακόμα και να συμβουλευτούμε έναν ειδικό, παιδοψυχολόγο, για το πώς θα προσεγγιστούν τα παιδιά και πώς προστατεύονται τα παιδιά με οποιονδήποτε τρόπο…

Μιλήσαμε στα παιδιά, τους εξηγήσαμε και τώρα είμαστε όλοι πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ αγαπημένοι. Και εγώ και η Μαρίνα τα χειριστήκαμε με πολύ σεβασμό ο ένας προς τον άλλον. Αυτό τελείωσε χωρίς δράματα και χωρίς οτιδήποτε θα μπορούσε να επιφέρει πληγή».

