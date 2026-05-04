UKMTO: Τάνκερ επλήγη από άγνωστα βλήματα κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι επλήγη από άγνωστα βλήματα, ενώ έπλεε περίπου 78 ναυτικά μίλια βόρεια της Φουτζέιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής Υπηρεσίας Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO) τη Δευτέρα.

Η UKMTO ανέφερε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από το περιστατικό.

Το νέο συμβάν εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε στρατηγικά θαλάσσια περάσματα της περιοχής, σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα παρακολουθεί με αυξημένη προσοχή τις εξελίξεις στον θαλάσσιο χώρο γύρω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.