UKMTO: Τάνκερ επλήγη από άγνωστα βλήματα κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι επλήγη από άγνωστα βλήματα, ενώ έπλεε περίπου 78 ναυτικά μίλια βόρεια της Φουτζέιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής Υπηρεσίας Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO) τη Δευτέρα.
Η UKMTO ανέφερε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από το περιστατικό.
UKMTO WARNING ATTACK 052-26
Click here to read the full warning⤵️https://t.co/CsdgXsQQKR
#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/J9lRjmBJB4
— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) May 4, 2026
Το νέο συμβάν εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε στρατηγικά θαλάσσια περάσματα της περιοχής, σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα παρακολουθεί με αυξημένη προσοχή τις εξελίξεις στον θαλάσσιο χώρο γύρω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.