Ιρανικά τάνκερ διασχίζουν τα Στενά Λομπόκ παρά τον αμερικανικό αποκλεισμό

Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενόπλοιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας, με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων.

Όπως ανέφερε η TankerTrackers.com σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, το δεξαμενόπλοιο «DERYA» διέρχεται αυτή τη στιγμή από το Στενό του Λομπόκ, μετά από αποτυχημένη προσπάθεια στα μέσα Απριλίου να παραδώσει περίπου 1,88 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού πετρελαίου στην Ινδία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλοίο συνέχισε την πορεία του προς τα νότια σε περίοδο κατά την οποία άλλα παρόμοια πλοία στην περιοχή επανακατευθύνονταν πίσω στο Ιράν από το αμερικανικό ναυτικό. Πλέον, φέρεται να κατευθύνεται προς προκαθορισμένο σημείο συνάντησης στο αρχιπέλαγος Ριάου.

Η εξέλιξη έρχεται μία ημέρα μετά από αντίστοιχη αναφορά για το υπερδεξαμενόπλοιο «HUGE», το οποίο μεταφέρει περίπου 1,9 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και επίσης φέρεται να διέφυγε της αμερικανικής επιτήρησης, ακολουθώντας πορεία προς την ίδια περιοχή.

Η TankerTrackers.com επισημαίνει ότι συνολικά 25 δεξαμενόπλοια αναχώρησαν από το Ιράν μεταφέροντας αργό πετρέλαιο τον Απρίλιο. Από αυτά, επτά επανακατευθύνθηκαν πίσω σε ιρανικά λιμάνια από το αμερικανικό ναυτικό, ενώ δύο κατασχέθηκαν από αμερικανικές δυνάμεις.

Τα υπόλοιπα πλοία φαίνεται να έχουν φτάσει στους προορισμούς τους ή σε προκαθορισμένα σημεία συνάντησης, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες επιβολής των περιορισμών στη διακίνηση ιρανικού πετρελαίου.