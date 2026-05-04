Eurovision 2026: Οι πρώτες προβλέψεις και η θέση της Ελλάδας ενόψει των ημιτελικών

Ευανθία Τασσοπούλου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Akylas
Credits: EBU / Sarah Louise Bennett

Τα στοιχήματα για τη Eurovision 2026 έχουν ήδη πάρει φωτιά, με τους bookmakers να διαμορφώνουν τους πρώτους «συσχετισμούς δύναμης». Σύμφωνα με τις αποδόσεις, μεγάλο φαβορί εμφανίζεται η Φινλανδία, η οποία συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες νίκης και δείχνει να έχει το προβάδισμα.

Στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάδα και ο Akylas, με μια συμμετοχή που φαίνεται να έχει δυναμική τόσο στο κοινό όσο και στις επιτροπές, ενώ την τριάδα συμπληρώνει η Δανία.

Από εκεί και πέρα, η μάχη παραμένει ανοιχτή, με χώρες όπως η Αυστραλία και η Γαλλία να κινούνται σταθερά μέσα στην πρώτη πεντάδα.

Η πρώτη δεκάδα των στοιχημάτων αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται ως εξής:

  1. Φινλανδία
  2. Ελλάδα
  3. Δανία
  4. Αυστραλία
  5. Γαλλία
  6. Ισραήλ
  7. Σουηδία
  8. Ρουμανία
  9. Ιταλία
  10. Ουκρανία

eurovision-bets

Φυσικά, τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν δραστικά όσο πλησιάζουμε στον διαγωνισμό, καθώς οι ζωντανές εμφανίσεις, η σκηνική παρουσία και η ανταπόκριση του κοινού παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Παρ’ όλα αυτά, τα στοιχήματα δίνουν μια πρώτη εικόνα για το ποιες συμμετοχές ξεχωρίζουν και ποιες έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να κατακτήσουν τη νίκη.

Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Ελλάδας

Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Ελλάδας και του Akyla στη σκηνή της Eurovision 2026 δημοσιεύτηκαν την Κυριακή 3 Μαΐου, δίνοντας μια πρώτη γεύση από την παρουσίαση του «Ferto» που έχει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

