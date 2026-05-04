Δημόσια νοσοκομεία: Πώς τα αξιολογούν οι ασθενείς – Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα

Συνολικά 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα. Τι δηλώνουν στην «R» ο υπουργός Υγείας, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, και η πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα.

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

H κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία αποτελεί προσφιλές θέμα των εκάστοτε αντιπολιτευόμενων κομμάτων και Μέσων Ενημέρωσης, που συνήθως την περιγράφουν με μελανά χρώματα. Για πρώτη φορά, ωστόσο, αυτή η εικόνα υποβάλλεται στο τεστ της πραγματικότητας που αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι ασθενείς και τα αποτελέσματα αποτελούν έκπληξη. Οι ασθενείς έχουν μια εμφανώς πολύ καλύτερη γνώμη για τα δημόσια νοσοκομεία από ό,τι η φήμη που τα συνοδεύει.

Τα ερωτηματολόγια που κλήθηκαν να συμπληρώσουν όσοι νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομείο του ΕΣΥ είναι αποκαλυπτικά. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία (άνω του 75%) οι πολίτες είναι πολύ ικανοποιημένοι και βαθμολογούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες με 4 έως 5 με άριστα το 5. Βεβαίως δεν απαντούν όλοι στα ερωτηματολόγια. Από την ημέρα που το ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης της εμπειρίας του εσωτερικού ασθενούς στα νοσοκομεία του ΕΣΥ μπήκε σε λειτουργία, στις 14 Ιουλίου του 2025, έως την περασμένη Τετάρτη εστάλησαν στους νοσηλευθέντες 316.444 sms και μόνο 57.525 συμπλήρωσαν και απέστειλαν τα ερωτηματολόγια. Αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό. Γενικά, θεωρείται πολύ πιο εύκολο να συμπληρώσει και να στείλει κανείς ένα ερωτηματολόγιο, όταν έχει να εκφράσει κάτι αρνητικό, παρά όταν έχει να πει κάτι θετικό. Παρά ταύτα, πάντως, το ποσοστό της απόκρισης προβληματίζει κάπως τους επαΐοντες, αφού στα αντίστοιχα ερωτηματολόγια που υπάρχουν στην Ε.Ε. το ποσοστό όσων μπαίνουν στον κόπο να απαντήσουν είναι μεγαλύτερο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, «τα ερωτηματολόγια βαθμολογούν τις υπηρεσίες του ΕΣΥ οριζόντια και κάθετα κατά τρόπο που φεύγει από τη συνηθισμένη κομματική ή συνδικαλιστική αντιπαράθεση και μας μεταφέρουν την αληθινή εικόνα που έχουν για το ΕΣΥ οι ίδιοι οι χρήστες του, δηλαδή οι ασθενείς». Τα ερωτηματολόγια που έχει στη διάθεσή της η Realnews αναφέρονται στην περίοδο από τις 14 Ιουλίου 2025 ως τις 28 Απριλίου του 2026 και τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν μια τάση που φάνηκε από την αρχή, από τον πρώτο μήνα της λειτουργίας τους. Τον πρώτο μήνα είχαν σταλεί 15.000 sms σε νοσηλευθέντες, το ένα τρίτο απάντησε στα ερωτηματολόγια, με υψηλά επίπεδα ικανοποίησης. Το 93% βρήκε τον γιατρό με την ειδικότητα που χρειαζόταν, το 88% δήλωσε ότι αντιμετωπίστηκε με ευγένεια και σεβασμό, ενώ το 75% εμφανιζόταν συνολικά ικανοποιημένο από την περίθαλψη που έλαβε.

Aυτοσυγκράτηση

Τα αποτελέσματα αντιμετωπίστηκαν τότε με κάποια δυσπιστία και υπήρξε αυτοσυγκράτηση, ακόμα και από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Ωστόσο, τώρα, σε ένα πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα, οι πολίτες δίνουν τις ίδιες απαντήσεις: Με 5/5, άριστα δηλαδή, αξιολόγησε την παρεχόμενη φροντίδα το 44% των ασθενών, ενώ με 4/5, δηλαδή λίαν καλώς, βαθμολόγησε το 32%. Μόνο το 9% αξιολόγησε την παρεχόμενη φροντίδα κάτω από τη βάση. Η ικανοποίηση από την παρεχόμενη φροντίδα στα νοσοκομεία του ΕΣΥ είναι διάχυτη σχεδόν σε κάθε τομέα στον οποίο αναφέρονται τα ερωτηματολόγια, τα οποία αποτελούν προϊόν της συνεργασίας των υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τηνΈνωση Ασθενών Ελλάδος, που συνέβαλε σημαντικά στον σχεδιασμό και στη σύνταξη των ερωτηματολογίων.

Πολλά από τα πάγια προβλήματα των νοσοκομείων εμφανίζονται βελτιωμένα: Πολύ καλές επιδόσεις πιστοποιούν, για παράδειγμα, στα νοσοκομεία του ΕΣΥ οι ασθενείς όσον αφορά τους χρόνους αναμονής για την πραγματοποίηση χειρουργείου. Το 89% αναφέρει ότι μεσολάβησαν μόνο 1 έως 3 ημέρες από την εισαγωγή στο νοσοκομείο μέχρι την πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης.

Επίσης οι ασθενείς (88%) πιστοποιούν ότι οι προγραμματισμένες εγχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην ώρα τους χωρίς αλλαγές στο πρόγραμμα, ενώ όταν υπήρξαν αλλαγές στο πρόγραμμα το 76% αναφέρει ότι ενημερώθηκε για αυτές έγκαιρα και επαρκώς. Εντύπωση προκαλεί, επίσης, η πολύ καλή εικόνα που έχουν οι ασθενείς για το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό, αφού βαθμολογούν κατά 80% με 4 έως 5 τον συντονισμό της παρεχόμενης φροντίδας και τον συντονισμό των τμημάτων του νοσοκομείου. Το 84% έδωσε βαθμολογία 4 ή 5 σε ό,τι αφορά τη λήψη κατανοητών απαντήσεων από το νοσηλευτικό προσωπικό, το 74% την ίδια βαθμολογία για τη συχνότητα ενημέρωσης του ασθενούς από τη θεραπευτική ομάδα και το 83% αξιολογεί το ίδιο καλά τη λήψη κατανοητών απαντήσεων από τους θεράποντες ιατρούς.

Και επιπλέον, όσον αφορά την εμπιστοσύνη στους θεράποντες ιατρούς το 86% έδωσε βαθμολογία 4 ή 5, το 75% έδωσε βαθμολογία 4 ή 5 για τον χρόνο που αφιέρωναν οι ιατροί στον ασθενή, το 87% έδωσε 4 ή 5 σε ό,τι αφορά την ευγένεια του ιατρικού προσωπικού, το 81% έδωσε βαθμολογία 4 ή 5 στην ικανοποίηση από τον χρόνο που αφιέρωναν οι νοσηλευτές και το 74% έδωσε βαθμολογία 4 ή 5 στην ευγένεια του νοσηλευτικού προσωπικού. Αξιοσημείωτα είναι εδώ ότι το 70% έδωσε βαθμολογία 4 ή 5 στην ενημέρωση για κινδύνους/επιπλοκές και διαθέσιμες εναλλακτικές της ιατρικής πράξης, ότι το 62% έδωσε βαθμολογία 4 ή 5 στη συμμετοχή του ασθενούς στη διαμόρφωση αποφάσεων σχετικά με τη φροντίδα και τη θεραπεία και ότι το 77% έδωσε βαθμολογία 4 ή 5 στη δυνατότητα μέλους της οικογένειας ή κοντινού προσώπου του ασθενούς να μιλήσει με μέλη του προσωπικού.

Με εξαίρεση την ποιότητα του φαγητού στο νοσοκομείο, που μόνο μια ισχυρή μειοψηφία (49%) βαθμολογεί με 4 ή 5, ικανοποιημένοι έμειναν οι ασθενείς και από την καθαριότητα και την υγιεινή στα νοσοκομεία και στους θαλάμους. Στην καθαριότητα θαλάμου νοσηλείας, το 71% δίνει βαθμολογία 4 ή 5, ενώ το 68% δίνει την ίδια βαθμολογία και για τους υπόλοιπους χώρους. Οι πολίτες βαθμολογούν επίσης πολύ υψηλά την παροχή κατανοητών οδηγιών (προφορικών ή γραπτών) για το τι πρέπει ή δεν πρέπει να κάνει ο ασθενής μετά το εξιτήριο, καθώς το 91% έδωσε βαθμολογία 4 ή 5. Από τα ερωτηματολόγια προκύπτει, πάντως, και ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και ότι δεν ενημερώνονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Αν και σε όλα τα νοσοκομεία υπάρχει Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, μόνο το 15% δηλώνει ότι ενημερώθηκε από το νοσοκομείο για την ύπαρξη του γραφείου, ενώ το 85% απάντησε με «όχι».

Μόλις το 2% χρειάστηκε να απευθυνθεί σε ένα τέτοιο γραφείο, το 52% αγνοούσε την ύπαρξή του, όμως ο βαθμός εξυπηρέτησης αξιολογείται από το 79% με 4 ή 5. Από τα ερωτηματολόγια προκύπτει μια πολύ καλή εικόνα για τα νοσοκομεία της χώρας, παρά το γεγονός ότι παραμένουν τα προβλήματα με τις ελλείψεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού λόγω των χαμηλών αμοιβών που επέβαλαν οι μνημονιακοί νόμοι. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει άμεσα, αν θέλουμε η πολύ καλή εικόνα που έχουν οι ασθενείς για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ να γίνει ακόμα καλύτερη στο μέλλον.

Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας: «Κανένας εφησυχασμός»

«Εννέα μήνες μετά την έναρξη εφαρμογής του και με περισσότερα από 300.000 sms, το νέο σύστημα αξιολόγησης στα νοσοκομεία αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο για το υπουργείο Υγείας, προσφέροντάς μας μια καθαρή και πραγματική εικόνα της εμπειρίας των ασθενών. Τα δεδομένα είναι ενθαρρυντικά, καθώς ο δείκτης ικανοποίησης παραμένει υψηλός μεταξύ όσων συμμετείχαν στη διαδικασία. Δεν υπάρχει, ωστόσο, κανένας εφησυχασμός. Αναλύουμε με προσοχή τα ευρήματα, εντοπίζουμε τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση και αξιοποιούμε κάθε στοιχείο, ώστε να ενισχύουμε και να αναβαθμίζουμε διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών».

Μέμη Τσεκούρα, πρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδος: «Πυλώνας το ανθρώπινο δυναμικό»

«Η Ένωση Ασθενών Ελλάδος στήριξε από την πρώτη στιγμή το ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης της εμπειρίας του ασθενούς, συμβάλλοντας ενεργά στον σχεδιασμό του, καθώς αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για τη θεσμική ενσωμάτωση της φωνής των πολιτών στο ΕΣΥ. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την υψηλή εμπιστοσύνη των ασθενών προς το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, την ευγένεια και την ποιότητα της επικοινωνίας, αναδεικνύοντας το ανθρώπινο δυναμικό ως βασικό πυλώνα του συστήματος. Την ίδια στιγμή, καταγράφονται σαφείς προκλήσεις που απαιτούν στοχευμένες παρεμβάσεις, ιδίως ως προς τους χρόνους αναμονής, την επάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού, την καθαριότητα και τη σίτιση, αλλά και την περιορισμένη συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων. Προβληματισμό προκαλεί η χαμηλή ενημέρωση για τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων, τα οποία οφείλουν να λειτουργούν ως βασικός μηχανισμός διασφάλισης και υποστήριξης των ασθενών. Το εργαλείο πρέπει πλέον να αξιοποιηθεί συστηματικά ως μηχανισμός βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας, με τακτική δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, ανάλυση ανά νοσοκομείο και ΥΠΕ και ουσιαστική συμμετοχή των ασθενών στον σχεδιασμό των παρεμβάσεων. Η Ενωση Ασθενών Ελλάδος θα παρακολουθεί στενά την αξιοποίηση του εργαλείου και ζητά τη θεσμική της συμμετοχή τόσο στη συστηματική ανάλυση των αποτελεσμάτων όσο και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων».