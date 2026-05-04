Γιώργος Μυλωνάκης: «Αυτό που επιθυμεί η Τίνα και η οικογένεια, είναι χαμηλοί τόνοι, σεβασμός και διακριτικότητα» είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή

Στον Γιώργο Μυλωνάκη αναφέρθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από την εκπομπή της.

«Έχετε καταλάβει ότι όλον αυτόν τον καιρό μιλάμε ελάχιστα για το θέμα κι αυτό, δεν είναι γιατί δεν αγαπάμε την Τίνα, την αγαπάμε και σεβόμαστε τη στάση που επιθυμεί η οικογένειά να τηρηθεί», είπε η παρουσιάστρια.

«Από χθες κάνει τον γύρω του διαδικτύου ότι έγινε το θαύμα κλπ. Όντως υπάρχει μια βελτίωση, αλλά από εκεί και πέρα το τι συμβαίνει και αν, θα ήθελα να το πει η Τίνα ή κάποιο ιατρικό ανακοινωθέν», πρόσθεσε.

«Αυτό που επιθυμεί η Τίνα και η οικογένεια, είναι χαμηλοί τόνοι, σεβασμός και διακριτικότητα».

