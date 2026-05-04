Ίλιον: Λεωφορείο πήρε φωτιά εν κινήσει – ΟΣΥ: «Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, Τεχνική Επιτροπή θα διερευνήσει τα αίτια του συμβάντος»

Πανικός επικράτησε στο Ίλιον όταν ένα λεωφορείο πήρε φωτιά την ώρα που κινείτο επί της Λεωφόρου Φυλής. Σύμφωνα με την ΟΣΥ, υπήρξε ανάφλεξη στον χώρο του κινητήρα του λεωφορείου που εκτελούσε το δρομολόγιο Σταθμός Αττικής – Άνω Λιόσια.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, δεν υπήρξε ο παραμικρός κίνδυνος για τους επιβάτες. Ο οδηγός ενήργησε άμεσα, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, ακινητοποίησε το όχημα , οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και κάλεσε την Πυροσβεστική. Η ΟΣΥ έχει ορίσει Τεχνική Επιτροπή προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος.

Σημειώνεται ότι λόγω της φωτιάς, τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλής, από το ύψος της οδού Μπίμπιζα, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Η ανακοίνωση της ΟΣΥ

Σχετικά με περιστατικό ανάφλεξης στον χώρο του κινητήρα λεωφορείου της γραμμής Β12 που εκτελούσε το δρομολόγιο Σταθμός Αττικής- Άνω Λιόσια, επί της οδούς Φυλής, η ΟΣΥ ενημερώνει ότι:

Το συμβάν έχει λήξει χωρίς να υπάρξει ο παραμικρός κίνδυνος για τους επιβάτες.

Ο οδηγός ενήργησε άμεσα, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, ακινητοποίησε το όχημα , οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και κάλεσε την Πυροσβεστική. Από το περιστατικό δεν κινδύνευσαν πολίτες.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για όχημα παλαιού τύπου. Η ΟΣΥ έχει ορίσει Τεχνική Επιτροπή προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος.

Η ασφάλεια των επιβατών, των εργαζομένων και του συγκοινωνιακού έργου αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την ΟΣΥ.