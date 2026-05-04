Eurovision 2026: Η Βίκυ Λέανδρος θα τραγουδήσει ξανά έπειτα από 54 χρόνια στον διαγωνισμό – Θα εμφανιστεί στον πρώτο ημιτελικό

Ευανθία Τασσοπούλου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Λέανδρος

Η Βίκυ Λέανδρος εμφανίστηκε τελευταία φορά στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 1972 και φέτος θα τραγουδήσει ξανά στη σκηνή της Eurovision έπειτα από 54 χρόνια.

Σύμφωνα με την BILD, η 73χρονη σταρ θα ανοίξει τον πρώτο ημιτελικό του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2026 στο Wiener Stadthalle την Τρίτη 12 Μαΐου, με την παγκόσμια επιτυχία της “L’amour est bleu” σε μια εντελώς νέα διασκευή!

«Είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέφω στη Βιέννη»

Και η επιλογή του τραγουδιού δεν είναι τυχαία: Η Βίκυ Λέανδρος, που μετρά πάνω από 55 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, κατέκτησε την τέταρτη θέση με το “L’amour est bleu” στην πρώτη της εμφάνιση στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη το 1967.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέφω στη Βιέννη, όπου ξεκίνησαν όλα με την πρώτη μου συμμετοχή στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με το “L’amour est bleu”!» δήλωσε στην Bild.

Η Βίκυ Λέανδρος συμμετείχε δύο φορές στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Μετά το 1967, πέτυχε τη νίκη στο Εδιμβούργο το 1972 με τον ύμνο “Après toi”.

«Ήμουν έφηβη όταν συμμετείχα για πρώτη φορά στο Grand Prix! Το ‘L’amour est bleu’ μου έφερε μεγάλη τύχη και μου άνοιξε πολλές πόρτες. Ήταν η αρχή της διεθνούς καριέρας μου, με συναυλιακές περιοδείες στον Καναδά και την Ιαπωνία», περιέγραψε η Βίκυ Λέανδρος στην BILD.

Μέχρι σήμερα, το τραγούδι της Βίκυς Λέανδρος «L’amour est bleu» (12 εκατομμύρια πωλήσεις singles) παραμένει μια από τις πιο επιτυχημένες συμμετοχές στη Eurovision όλων των εποχών, και με εκατοντάδες διασκευές από τον Φρανκ Σινάτρα μέχρι τον Αλ Μαρτίνο, έφτασε ακόμη και στο νούμερο 1 στα αμερικανικά charts Billboard.

 

