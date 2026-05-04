Ηγουμενίτσα: Απολογείται στον ανακριτή ο 50χρονος οδηγός φορτηγού που μετέφερε 500 κιλά σκανκ από τη Βαλένθια

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

κάνναβη Ηγουμενίτσα

Το κατώφλι του ανακριτή Ηγουμενίτσας πέρασε ο 50χρονος Βούλγαρος οδηγός φορτηγού που μετέφερε 500 κιλά σκανκ από τη Βαλένθια. Η συγκεκριμένη ποσότητα κατασχέθηκε μετά την οργανωμένη επιχείρηση του ελληνικού FBI. Ο 50χρονος κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά στην ελληνική επικράτεια υδροπονικής κάνναβης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη σύλληψή του δεν ήταν συνεργάσιμος με τις ελληνικές αρχές.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας την περασμένη Πέμπτη 30 Απριλίου. Κατά τον έλεγχο στο φορτηγό που έφτασε από Ιταλία, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, οι αστυνομικοί εντόπισαν ανάμεσα στο νόμιμο φορτίο του με παλέτες με ρολά κουζίνας και χαρτοπετσέτες, τις συσκευασίες με το “skunk”. Είχε φορτώσει στη Βαλένθια της Ισπανίας.

Οι ελληνικές διωκτικές Αρχές αξιοποίησαν την πληροφορία από τις βουλγαρικές πως φορτηγά με βουλγαρικές πινακίδες ενδέχεται να μεταφέρουν ναρκωτικές ουσίες.

Πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ η αξία των ναρκωτικών

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η μεγάλη αυτή ποσότητα των ναρκωτικών είχε παραληφθεί το δεύτερο 15ημερο του Απριλίου, σε περιοχή της Ισπανίας, και εισήχθη ακτοπλοϊκά στην Ελλάδα από περιοχή της Ιταλίας.

Οι αστυνομικοί, πάντως, εκτιμούν ότι ο κύριος όγκος της ποσότητας προοριζόταν για την Τουρκία, μια εξαιρετικά μεγάλη και κερδοφόρα αγορά για τα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών. Ένα μικρότερο μέρος της ποσότητας φέρεται να προοριζόταν για διάθεση στην ελληνική αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθη ο 50χρονος αλλοδαπός οδηγός, ενώ κατασχέθηκαν 507 κιλά και 500 γραμμάρια κάνναβης, η αξία της οποίας εκτιμάται ότι θα υπερέβαινε το ποσό του 1.700.000 ευρώ.

