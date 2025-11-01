Βίκυ Λέανδρος: Πέθανε ο πατέρας της Λεό, σε ηλικία 102 ετών – Ο άνθρωπος πίσω από την επιτυχία «Après toi»

Πέθανε σε ηλικία 102 ετών ο Λεό Λέανδρος, πατέρας της Βίκυ Λέανδρος, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο γνωστός συνθέτης και μουσικός άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

Η κηδεία του θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Πευκί Ευβοίας, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια.

Ο Λέανδρος Παπαθανασίου γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου 1923 στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας. Τη δεκαετία του 1950 μετανάστευσε στη Γερμανία, όπου ακολούθησε καριέρα στο τραγούδι και τη σύνθεση, χρησιμοποιώντας τα καλλιτεχνικά ψευδώνυμα Λεό Λέανδρος και Μάριο Πάνας.

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας του συνεργάστηκε με σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως ο Χούλιο Ιγκλέσιας, ο Ντέμης Ρούσος και η Νάνα Μούσχουρη, υπογράφοντας λυρικές και διαχρονικές συνθέσεις. Οι δίσκοι του έχουν ξεπεράσει τις 120 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

Το 1972, το τραγούδι «Après toi», σε μουσική του ίδιου και στίχους του Yves Dessca, ερμηνευμένο από τη Βίκυ Λέανδρος για λογαριασμό του Λουξεμβούργου, χάρισε στη χώρα την τρίτη της νίκη στη Eurovision.

Ο Λέανδρος υπέγραψε το έργο με το ψευδώνυμο Μάριο Πάνας, ενώ η επιτυχία αυτή εδραίωσε οριστικά τη θέση του στη διεθνή μουσική σκηνή.

Αν και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 1983, επέστρεψε στο στούντιο στις αρχές της δεκαετίας του ’90, αποκλειστικά για την παραγωγή τριών δίσκων της κόρης του, Βίκυς.

Στις 29 Αυγούστου 2024, με γραπτή του δήλωση, γνωστοποίησε ότι απέστειλε εξώδικο στη Βίκυ Λέανδρος, με το οποίο της απαγόρευε να ερμηνεύσει τα τραγούδια που είχε δημιουργήσει ή συνδημιουργήσει ο ίδιος στη συναυλία της στο Ηρώδειο, που ήταν προγραμματισμένη για τις 6 Σεπτεμβρίου.