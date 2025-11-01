Βίκυ Λέανδρος: Πέθανε ο πατέρας της Λεό, σε ηλικία 102 ετών – Ο άνθρωπος πίσω από την επιτυχία «Après toi»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βίκυ Λέανδρος: Πέθανε ο πατέρας της Λεό, σε ηλικία 102 ετών – Ο άνθρωπος πίσω από την επιτυχία «Après toi»

Πέθανε σε ηλικία 102 ετών ο Λεό Λέανδρος, πατέρας της Βίκυ Λέανδρος, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο γνωστός συνθέτης και μουσικός άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

Η κηδεία του θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Πευκί Ευβοίας, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια.

Ο Λέανδρος Παπαθανασίου γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου 1923 στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας. Τη δεκαετία του 1950 μετανάστευσε στη Γερμανία, όπου ακολούθησε καριέρα στο τραγούδι και τη σύνθεση, χρησιμοποιώντας τα καλλιτεχνικά ψευδώνυμα Λεό Λέανδρος και Μάριο Πάνας.

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας του συνεργάστηκε με σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως ο Χούλιο Ιγκλέσιας, ο Ντέμης Ρούσος και η Νάνα Μούσχουρη, υπογράφοντας λυρικές και διαχρονικές συνθέσεις. Οι δίσκοι του έχουν ξεπεράσει τις 120 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

Το 1972, το τραγούδι «Après toi», σε μουσική του ίδιου και στίχους του Yves Dessca, ερμηνευμένο από τη Βίκυ Λέανδρος για λογαριασμό του Λουξεμβούργου, χάρισε στη χώρα την τρίτη της νίκη στη Eurovision.

Ο Λέανδρος υπέγραψε το έργο με το ψευδώνυμο Μάριο Πάνας, ενώ η επιτυχία αυτή εδραίωσε οριστικά τη θέση του στη διεθνή μουσική σκηνή.

Αν και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 1983, επέστρεψε στο στούντιο στις αρχές της δεκαετίας του ’90, αποκλειστικά για την παραγωγή τριών δίσκων της κόρης του, Βίκυς.

Στις 29 Αυγούστου 2024, με γραπτή του δήλωση, γνωστοποίησε ότι απέστειλε εξώδικο στη Βίκυ Λέανδρος, με το οποίο της απαγόρευε να ερμηνεύσει τα τραγούδια που είχε δημιουργήσει ή συνδημιουργήσει ο ίδιος στη συναυλία της στο Ηρώδειο, που ήταν προγραμματισμένη για τις 6 Σεπτεμβρίου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Glucose Goddess: Κορυφαία ειδικός αποκαλύπτει πώς να ρυθμίσουμε το σάκχαρο με 3 απλές κινήσεις

Γιατί μπορούμε να φάμε τυρί με μούχλα αλλά ποτέ χαλασμένο κρέας – Τι να προσέχουμε;

Πώς ο «σκιώδης στόλος» κρατά ζωντανές τις ροές πετρελαίου της Ρωσίας παρά τις κυρώσεις – Το «φάντασμα» της ναυτιλίας

Επιθεώρηση Εργασίας: 318 καταγγελίες για παρενόχληση το 2024 – Στροφή προς κουλτούρα μηδενικής ανοχής

Τι σημαίνει η φράση «άδυτα των αδύτων» και από πού προέρχεται

Επιβεβαιώθηκαν νέες κακόβουλες επιθέσεις σε Android – Μην αγνοείτε τις προειδοποιήσεις της Google και του FBI
περισσότερα
13:33 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

ΕΛ.ΑΣ.: Διατάχθηκε ΕΔΕ για τα επεισόδια στα Εξάρχεια

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για ενέργειες ...
13:11 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Κρήτη: Πώς έγινε το μακελειό με τους νεκρούς και τους τραυματίες στα Βορίζια– Σκηνικό «εμφυλίου πολέμου» με καταιγισμό πυροβολισμών

Αιματοκύλισμα συνέβη στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη. Μετά την έκρηξη του αυτοσχέδιου...
12:59 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Επιστολή στα social media για την επαλήθευση ηλικίας και την προστασία των ανηλίκων

Επιστολή για την επαλήθευση ηλικίας έστειλε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις μεγάλες ψ...
12:41 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Ασπρόπυργος: Εν αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον αιφνίδιο θάνατο της 10χρονης

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία από τον αιφνίδιο θάνατο 10χρονης την Παρασκευή (31/10) ό...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς