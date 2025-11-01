Κρήτη: Πώς έγινε το μακελειό με τους νεκρούς και τους τραυματίες στα Βορίζια– Σκηνικό «εμφυλίου πολέμου» με καταιγισμό πυροβολισμών

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Μακελειό στην Κρήτη

Αιματοκύλισμα συνέβη στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη. Μετά την έκρηξη του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού το βράδυ της Παρασκευής (31/10) στο σπίτι ενός άνδρα, σήμερα ακολούθησε καταιγισμός πυροβολισμών από άτομα που βρέθηκαν στο χωριό με συνέπεια, σύμφωνα με πληροφορίες, να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις νεκροί.

Οι πληροφορίες λένε ότι θύματα είναι μία γυναίκα γύρω στα 50 με την κόρη της και ακόμη ένας άνδρας γύρω στα 25-27, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν και σοβαρά τραυματίες.

Συνολικά ο αριθμός των τραυματιών φτάνει τουλάχιστον τους 15, και μεταφέρονται με τα αγροτικά στα πλησιέστερα Κέντρα Υγείας όπως είναι των Μοιρών και της Αγίας Βαρβάρας, σύμφωνα με το ekriti.gr.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρότατες δυνάμεις της αστυνομίας ενώ αναμένεται να ενισχυθούν και από την υπόλοιπη Κρήτη.

Το χρονικό του μακελειού

Σκηνικό «εμφυλίου πολέμου» στήθηκε στα Βορίζια. Σύμφωνα με το «Ράδιο Κρήτη», στους πυροβολισμούς φέρεται να εμπλέκονται περισσότερα από 10 άτομα.

Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο Ενημέρωσης, ένας άνδρας έχτισε σπίτι σε γειτονιά του χωριού και τα μέλη άλλης γνωστής οικογένειας της περιοχής για άγνωστους λόγους, δεν τον ήθελαν εκεί.

Έτσι χθες βράδυ, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τού ανατίναξαν το σπίτι που έχτισε και σήμερα το πρωί ο ιδιοκτήτης της κατοικίας μαζί με άλλα άτομα, πήγαν στη γειτονιά και άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ εναντίον των σπιτιών αυτών που θεώρησε ότι του έβαλαν τον εκρηκτικό μηχανισμό. Το αποτέλεσμα ήταν 3 νεκροί και 15 τραυματίες.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί μπορούμε να φάμε τυρί με μούχλα αλλά ποτέ χαλασμένο κρέας – Τι να προσέχουμε;

Πρωτοφανής απόφαση: Όλοι οι ψυχίατροι των δημόσιων κλινικών της Αττικής καλούνται σε προανάκριση

Πώς ο «σκιώδης στόλος» κρατά ζωντανές τις ροές πετρελαίου της Ρωσίας παρά τις κυρώσεις – Το «φάντασμα» της ναυτιλίας

Επιθεώρηση Εργασίας: 318 καταγγελίες για παρενόχληση το 2024 – Στροφή προς κουλτούρα μηδενικής ανοχής

Τι σημαίνει η φράση «άδυτα των αδύτων» και από πού προέρχεται

Επιβεβαιώθηκαν νέες κακόβουλες επιθέσεις σε Android – Μην αγνοείτε τις προειδοποιήσεις της Google και του FBI
περισσότερα
13:33 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

ΕΛ.ΑΣ.: Διατάχθηκε ΕΔΕ για τα επεισόδια στα Εξάρχεια

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για ενέργειες ...
13:19 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Βίκυ Λέανδρος: Πέθανε ο πατέρας της Λεό, σε ηλικία 102 ετών – Ο άνθρωπος πίσω από την επιτυχία «Après toi»

Πέθανε σε ηλικία 102 ετών ο Λεό Λέανδρος, πατέρας της Βίκυ Λέανδρος, σκορπίζοντας θλίψη στον κ...
12:59 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Επιστολή στα social media για την επαλήθευση ηλικίας και την προστασία των ανηλίκων

Επιστολή για την επαλήθευση ηλικίας έστειλε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις μεγάλες ψ...
12:41 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Ασπρόπυργος: Εν αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον αιφνίδιο θάνατο της 10χρονης

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία από τον αιφνίδιο θάνατο 10χρονης την Παρασκευή (31/10) ό...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς