Κρήτη: Πώς έγινε το μακελειό με τους νεκρούς και τους τραυματίες στα Βορίζια– Σκηνικό «εμφυλίου πολέμου» με καταιγισμό πυροβολισμών

Αιματοκύλισμα συνέβη στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη. Μετά την έκρηξη του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού το βράδυ της Παρασκευής (31/10) στο σπίτι ενός άνδρα, σήμερα ακολούθησε καταιγισμός πυροβολισμών από άτομα που βρέθηκαν στο χωριό με συνέπεια, σύμφωνα με πληροφορίες, να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις νεκροί.

Οι πληροφορίες λένε ότι θύματα είναι μία γυναίκα γύρω στα 50 με την κόρη της και ακόμη ένας άνδρας γύρω στα 25-27, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν και σοβαρά τραυματίες.

Συνολικά ο αριθμός των τραυματιών φτάνει τουλάχιστον τους 15, και μεταφέρονται με τα αγροτικά στα πλησιέστερα Κέντρα Υγείας όπως είναι των Μοιρών και της Αγίας Βαρβάρας, σύμφωνα με το ekriti.gr.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρότατες δυνάμεις της αστυνομίας ενώ αναμένεται να ενισχυθούν και από την υπόλοιπη Κρήτη.

Το χρονικό του μακελειού

Σκηνικό «εμφυλίου πολέμου» στήθηκε στα Βορίζια. Σύμφωνα με το «Ράδιο Κρήτη», στους πυροβολισμούς φέρεται να εμπλέκονται περισσότερα από 10 άτομα.

Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο Ενημέρωσης, ένας άνδρας έχτισε σπίτι σε γειτονιά του χωριού και τα μέλη άλλης γνωστής οικογένειας της περιοχής για άγνωστους λόγους, δεν τον ήθελαν εκεί.

Έτσι χθες βράδυ, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τού ανατίναξαν το σπίτι που έχτισε και σήμερα το πρωί ο ιδιοκτήτης της κατοικίας μαζί με άλλα άτομα, πήγαν στη γειτονιά και άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ εναντίον των σπιτιών αυτών που θεώρησε ότι του έβαλαν τον εκρηκτικό μηχανισμό. Το αποτέλεσμα ήταν 3 νεκροί και 15 τραυματίες.