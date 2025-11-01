Ασπρόπυργος: Εν αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον αιφνίδιο θάνατο της 10χρονης

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία από τον αιφνίδιο θάνατο 10χρονης την Παρασκευή (31/10) όταν κατέρρευσε σε προαύλιο δημοτικού σχολείου στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι δεν έκανε γυμναστική αλλά περπατούσε στον χώρο του γηπέδου μπάσκετ όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του.

Σημειώνεται πως στην ιατρική καρτέλα ανέφερε άσκηση χωρίς περιορισμούς, γεγονός που δείχνει ότι δεν υπήρχε κάποιο καταγεγραμμένο πρόβλημα υγείας.

Ο γυμναστής αμέσως ενημέρωσε τον σχολικό νοσηλευτή που βρισκόταν στο σχολείο, ο οποίος έσπευσε και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ, ενώ ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ.

Από το Συντονιστικό Κέντρο, ξεκίνησε μια κινητή μονάδα και ένα ασθενοφόρο και με τη βοήθεια της ομάδας ΔΙΑΣ άνοιξε τον δρόμο λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Το κορίτσι διακομίστηκε χωρίς αναπνοή και σφυγμό στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της 10χρονης.

Ασπρόπυργος: «10 χρονών μωρό χάσαμε, να μας πουν οι δάσκαλοι τι έπαθε» λένε συγγενείς της μαθήτριας – H κατάθεση του γυμναστή και τα αναπάντητα ερωτήματα

Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στο Δημοτικό Σχολείο του Ασπροπύργου για να παραλάβει την 10χρονη μαθήτρια που κατέρρευσε στο προαύλιο, καθώς και μαρτυρίες συγγενών, αλλά και αυτόπτων μαρτύρων της τραγωδίας, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο enikos.gr ο δήμαρχος Ασπροπύργου κ. Ιωάννης Ηλίας, το μεσημέρι της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, «πληροφορήθηκα απο τον διευθυντή του σχολείου, ότι το κοριτσάκι περπατούσε και λιποθύμησε». Αυτόπτες μάρτυρες, αναφέρουν ότι το κοριτσάκι κατέρρευσε ακριβώς στο σημείο μπροστά από την μπασκέτα, όπου έφτασαν γρήγορα ο σχολικός νοσηλευτής αλλά και άλλοι άνθρωποι που προσπαθούσαν να το βοηθήσουν, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ.

«Ήταν ένα παιδάκι εκεί ανάσκελα, κάποιος γιατρός του σχολείου του έκανε ΚΑΡΠΑ» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, ενώ ένας άλλος τόνισε πως: «Άκουσα φωνές και είδα που έκαναν αναπνοές στο παιδί και βοηθούσαν οι δάσκαλοι και ο γιατρός». Άμεσα στο σημείο έσπευσαν και οι 2 κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να συνεχίζουν να κάνουν ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι, το οποίο μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο «Θριάσιο» νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε, αλλά ήταν το πιο κοντινό. Εκεί, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι συγγενείς του κοριτσιού ψάχνουν να βρουν απαντήσεις για το τι συνέβη στο προαύλιο του σχολείου.

«Τώρα δεν ξέρω τι της έκαναν, την έσπρωξαν, έπεσε μόνη της, δεν ξέρω. Από τι το έπαθε; Οι δάσκαλοι να μας το πουν. Ας μας λένε την αλήθεια από τι το έπαθε, 10 χρονών μωρό χάσαμε. Θα την πάνε Πειραιά, θα της κάνουν νεκροψία και θα φανεί» συμπλήρωσε επίσης συγγενής.

Τι κατέθεσε ο γυμναστής

Ο γυμναστής του σχολείου στον Ασπρόπυργο που ήταν και ο αυτόπτης μάρτυρας του θανάτου της 10χρονης, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που κάλεσαν οι αστυνομικοί να καταθέσει, από το αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τον θάνατο της μικρής μαθήτριας.

Όπως φέρεται ο ίδιος να είπε, σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, το κοριτσάκι την ώρα που η τάξη του έκανε γυμναστική δεν συμμετείχε σε κάποια άσκηση, αλλά περπατούσε στο χώρο μπροστά στην μπασκέτα και ξαφνικά κατέρρευσε.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν από το σχολείο να τους προσκομίσει το πιστοποιητικό γιατρού, για να διαπιστωθεί αν το παιδί ήταν υγιές και ικανό να κάνει γυμναστική, το οποίο και τους παρέδωσε η διεύθυνση του σχολείου.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το Star, καταγράφεται η στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στο σχολείο, ενώ φαίνονται γονείς και μαθητές να κοιτούν σοκαρισμένοι το κορίτσι που βρίσκεται στο έδαφος.