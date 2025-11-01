Μακελειό στην Κρήτη: Πυροβολισμοί σε σπίτια στα Βορίζια και αναφορές για 3 νεκρούς – Χάος στο χωριό έπειτα από έκρηξη τη νύχτα

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Τραγικά γεγονότα συγκλονίζουν τα Βορίζια της Κρήτης από χθες το βράδυ, ενώ, όπως αναφέρει σήμερα η Cretapost, υπάρχουν ήδη τρεις νεκροί (δύο γυναίκες και ένας άνδρας), καθώς άγνωστοι μετέβησαν στο χωριό και ξεκίνησαν να «γαζώνουν» σπίτια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι τραυματίες ανέρχονται στους δεκαπέντε. Το Cretalive αναφέρει πως η διαμάχη είναι μεταξύ δύο οικογενειών της περιοχής.

Λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Παρασκευής, όπως αναφέρει το τοπικό Μέσο Ενημέρωσης, οι κάτοικοι του χωριού ταρακουνήθηκαν από έναν ισχυρό θόρυβο. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι είχε εκραγεί αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός στην είσοδο υπό κατασκευή κατοικίας, ιδιοκτησίας 29χρονου.

Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην είσοδο, ενώ το ωστικό κύμα «σάρωσε» τα πάντα, καταστρέφοντας πόρτες, παράθυρα και γυψοσανίδες.

Αμέσως μετά, δεκάδες κάτοικοι, περίπου 40-50 άτομα, έσπευσαν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ήταν μεγάλη, καθώς υπήρξαν υποψίες για την ταυτότητα του δράστη και κάποιοι ενεπλάκησαν σε λεκτικές αντιπαραθέσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν τηλεφωνήματα στην Αστυνομία για πιθανή επίθεση με πυροβολισμούς σε σπίτι προσώπου που θεωρήθηκε ύποπτο για τη βόμβα.

Το κλίμα στην περιοχή παραμένει έκρυθμο και τεταμένο.

Σύμφωνα με το Creta News Live, η αιματηρή επίθεση στα Βορίζια, που έχει σημάνει κόκκινο «συναγερμό» στις αστυνομικές δυνάμεις του νησιού, ώθησε τους κτηνοτρόφους από Ηράκλειο και Λασίθι να αναστείλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις τους, σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα και τις οικογένειές τους.

13:33 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

