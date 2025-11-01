Καλαμάτα: Διασωληνωμένος ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από τον σκύλο του – Επί μία ώρα προσπαθούσαν οι διασώστες να τον απελευθερώσουν

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ διακομίσθηκε διασωληνωμένος ένας 76χρονος, έπειτα από άγρια επίθεση που δέχθηκε χθες στην Καλαμάτα από τον ίδιο του τον σκύλο. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, οι διασώστες χρειάστηκαν σχεδόν μία ώρα για να καταφέρουν να τον απελευθερώσουν από το ζώο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος άνδρας είχε πάει χθες το μεσημέρι, γύρω στις 13:00 να περιποιηθεί τα τραύματα που είχε ο σκύλος. Όταν μπήκε στον χώρο όπου βρισκόταν ο σκύλος ράτσας ροτβάιλερ τού επιτέθηκε προκαλώντας του βαρύτατατα τραύματα. Η οικογένεια του 76χρονου δηλώνει ότι είχε στην κατοχή της τον συγκεκριμένο σκύλο για περισσότερα από 10 χρόνια και ήταν αιφνίδια η επίθεση. Όπως είναι φυσικό, η τοπική κοινωνία είναι σε σοκ.

Πώς συνέβη η επίθεση

Ήταν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι όταν μια γυναίκα τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ενημέρωσε πως ένας σκύλος στον προαύλιο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δαγκώνει με αγριότητα έναν άνθρωπο.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες δεν μπορούσαν να απομακρύνουν το Ροτβάιλερ από τον 76χρονο, ο οποίος πεσμένος στο έδαφος καλούσε σε βοήθεια.

Στη συνέχεια έφτασαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, όμως ούτε αυτοί μπορούσαν να απομακρύνουν τον αγριεμένο σκύλο πάνω από τον 76χρονο, που τον κατασπάραζε για αρκετή ώρα.

Ο 76χρονος προέτρεψε τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν τον σκύλο και τότε ένας αστυνομικός αναγκάστηκε να πυροβολήσει και να σκοτώσει το αγριεμένο ζώο.

Δείτε βίντεο από την επίθεση: