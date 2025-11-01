Καλαμάτα: Διασωληνωμένος ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από τον σκύλο του – Επί μία ώρα προσπαθούσαν οι διασώστες να τον απελευθερώσουν

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Καλαμάτα- σκύλος- επίθεση

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ διακομίσθηκε διασωληνωμένος ένας 76χρονος, έπειτα από άγρια επίθεση που δέχθηκε χθες στην Καλαμάτα από τον ίδιο του τον σκύλο. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, οι διασώστες χρειάστηκαν σχεδόν μία ώρα για να καταφέρουν να τον απελευθερώσουν από το ζώο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος άνδρας είχε πάει χθες το μεσημέρι, γύρω στις 13:00 να περιποιηθεί τα τραύματα που είχε ο σκύλος. Όταν μπήκε στον χώρο όπου βρισκόταν ο σκύλος ράτσας ροτβάιλερ τού επιτέθηκε προκαλώντας του βαρύτατατα τραύματα. Η οικογένεια του 76χρονου δηλώνει ότι είχε στην κατοχή της τον συγκεκριμένο σκύλο για περισσότερα από 10 χρόνια και ήταν αιφνίδια η επίθεση. Όπως είναι φυσικό, η τοπική κοινωνία είναι σε σοκ.

Πώς συνέβη η επίθεση

Ήταν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι όταν μια γυναίκα τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ενημέρωσε πως ένας σκύλος στον προαύλιο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δαγκώνει με αγριότητα έναν άνθρωπο.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες δεν μπορούσαν να απομακρύνουν το Ροτβάιλερ από τον 76χρονο, ο οποίος πεσμένος στο έδαφος καλούσε σε βοήθεια.

Στη συνέχεια έφτασαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, όμως ούτε αυτοί μπορούσαν να απομακρύνουν τον αγριεμένο σκύλο πάνω από τον 76χρονο, που τον κατασπάραζε για αρκετή ώρα.

Ο 76χρονος προέτρεψε τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν τον σκύλο και τότε ένας αστυνομικός αναγκάστηκε να πυροβολήσει και να σκοτώσει το αγριεμένο ζώο.

Δείτε βίντεο από την επίθεση:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του πνεύμονα: Δεν είναι η νόσος αποκλειστικά του καπνιστή-Ανατρεπτική μελέτη

Εμμηνόπαυση: Γιατί είναι πιο έντονα τα συμπτώματα φθινόπωρο και χειμώνα – Πώς να τα αντιμετωπίσετε φυσικά

Νυχτερινό ρεύμα 2025: Από σήμερα η αλλαγή του ωραρίου του διζωνικού τιμολογίου – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Οι αθλητικές εφημερίδες 1/11/2025

Επιβεβαιώθηκαν νέες κακόβουλες επιθέσεις σε Android – Μην αγνοείτε τις προειδοποιήσεις της Google και του FBI

Πώς θα τελειώσει η ανθρωπότητα; – Οι ειδικοί αποκαλύπτουν τη ζοφερή πραγματικότητα
περισσότερα
10:41 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Στον Εισαγγελέα οι συλληφθέντες για την επίθεση στον Μάκη Βορίδη

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι έξι κατηγορούμενοι για την επίθεση εναντίον ...
09:00 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Συγκλονίζουν τα ευρήματα στο σπίτι με τα 2 απανθρακωμένα πτώματα – Η σακούλα στο κεφάλι του ενός θύματος και το μαχαίρι με ίχνη αίματος

Σε απόλυτο θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τα δύο απανθρακωμένα πτώματα σε σπίτι, στον Μασταμπ...
08:26 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Γαύδος: Επιχείρηση διάσωσης 34 μεταναστών από πλοίο της FRONTEX

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 34 αλλοδαπών επιβαινόντων σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτ...
08:19 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Σαλαμίνα: Κάμερες έχουν καταγράψει 2 υπόπτους να εισβάλλουν στο σπίτι της ηλικιωμένης – Η κόρη της την εντόπισε νεκρή

Κάμερες έχουν καταγράψει δύο άτομα τη στιγμή που σπάνε το τζάμι του παραθύρου στο σπίτι της ηλ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς