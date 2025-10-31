Μεσσηνία: Στο ΚΑΤ μεταφέρεται ο 76χρονος που του επιτέθηκε το ροτβάιλερ – Τον κατασπάραζε για ώρα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ροτβάιλερ, επίθεση, Μεσσηνία

Στο ΚΑΤ διακομίζεται ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από ροτβάιλερ την Παρασκευή (31/10), από το νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου νοσηλευόταν με βαριά τραύματα σε όλο του το σώμα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, αν και οι πρώτες εκτιμήσεις ανέφεραν ότι στο νοσοκομείο διακομίστηκε με πολλαπλά τραύματα στα χέρια, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Ήταν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι όταν μια γυναίκα τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ενημέρωσε, πως ένας σκύλος στον προαύλιο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δαγκώνει με αγριότητα έναν άνθρωπο.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες δεν μπορούσαν να απομακρύνουν το Ροτβάιλερ από τον 76χρονο, ο οποίος πεσμένος στο έδαφος καλούσε σε βοήθεια. Στη συνέχεια έφτασαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, όμως ούτε αυτοί μπορούσαν να απομακρύνουν τον αγριεμένο σκύλο πάνω από τον 76χρονο, που τον κατασπάραζε για αρκετή ώρα.

Ο 76χρονος προέτρεψε τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν τον σκύλο και τότε ένας αστυνομικός αναγκάστηκε να πυροβολήσει και να σκοτώσει το αγριεμένο ζώο.

Όπως αναφέρει το best-tv.gr, o σκύλος βρισκόταν σε περιφραγμένο χώρο, ενώ το κατάστημα δεν ήταν σε λειτουργία. Το περιστατικό διερευνάται από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

Δείτε βίντεο από την επίθεση

 

 

 

