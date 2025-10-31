Τάσος Ιορδανίδης: Η τρυφερή εξομολόγηση για την Θάλεια Ματίκα – «Έχουμε μοιραστεί συναισθήματα, δύο παιδιά, αγαπιόμαστε, είμαστε μπουνιά»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Τάσος Ιορδανίδης
Φωτογραφία: Instagram/iordanidis_tasos

Ο Τάσος Ιορδανίδης, ο οποίος συμμετέχει στη νέα σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο», κάθισε το πρωί της Παρασκευής (31/10) στον καναπέ της εκπομπής της Φαίης Σκορδά. Ο καταξιωμένος ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, μίλησε και για την σύζυγό του και συνάδελφό του Θάλεια Ματίκα. Υπενθυμίζεται ότι το αγαπημένο ζευγάρι είναι μαζί 18 χρόνια, ενώ είναι παντρεμένοι από το 2011. Καρποί του έρωτά τους είναι ο γιος τους, Δάνος, ο οποίος γεννήθηκε το 2013, και η κόρη τους, Νάγια, που ήρθε στον κόσμο το 2016.

Αναφερόμενος στην Θάλεια Ματίκα, ο Τάσος Ιορδανίδης εξήγησε πως: «Φυσιολογικό δεν είναι να μην με θέλει πλέον τόσο ερωτικά και σεξουαλικά; Τι συζητάμε; Είμαστε δέκα οχτώ χρόνια μαζί, φαντάζεσαι να με ήθελε; Θα την έλεγα τρελή. Να με ήθελε όπως με ήθελε ας πούμε τον πρώτο μήνα; Για να καταλάβουν οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν, πάω και της λέω “δεν με θες πια, γιατί δεν με θες τόσο όσο με ήθελες;”, έτσι παραπονιάρικα.

Πράγματα τα οποία είναι χαριτωμένα και τα οποία είναι ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Δεν είναι δυνατόν να με θέλει ή να την θέλω εγώ αντίστοιχα, όπως θέλαμε ο ένας τον άλλον με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να την θέλω με διαφορετική ποιότητα, είναι άλλο πράγμα. Τα πρώτα χρόνια, όταν την διεκδικούσα την Θάλεια, που την θέλανε κι άλλοι τότε, ήταν άλλη καψούρα, ήταν άλλο το κίνητρο αν θες».

«Τώρα είμαστε δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουμε φάει τα σωθικά μας, με την καλή έννοια, έχουμε δώσει τον αγώνα μας τον κοινό, την μάχη μας την κοινή, έχουμε μοιραστεί συναισθήματα, έχουμε δύο παιδιά, αγαπιόμαστε, είμαστε μπουνιά, είμαστε και θα είμαστε για πάντα, και το ξέρουμε. Εκτός αν Παναγία μου… Τέλος πάντων μην το μαυρίζουμε τώρα, γιατί τα πράγματα είναι και τύχη. Από εκεί και έπειτα έτσι είναι όμως!», εξομολογήθηκε ο αγαπημένος ηθοποιός στη συνέχεια.

