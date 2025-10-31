Δανάη Λουκάκη: Είχε σταματήσει νεκροφόρα για να μου πουν ότι με βλέπουν στην τηλεόραση και ότι τους αρέσω πάρα πολύ

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δανάη Λουκάκη
Φωτογραφία: Instagram/danae_loukaki

Το 2019 η Δανάη Λουκάκη έγινε ευρέως γνωστή μέσα από την επιτυχημένη σειρά εποχής του ANT1 «Άγριες Μέλισσες». Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν την ηθοποιό και εκείνη αποκάλυψε πως στο παρελθόν, ενώ ήταν στο δρόμο την σταμάτησε μια νεκροφόρα, για της πουν ότι την παρακολουθούν στην τηλεόραση και ότι τους αρέσει πάρα πολύ.

Αναφερόμενη στο θέμα του φλερτ, η Δανάη Λουκάκη είπε ότι: «Τώρα υπάρχει φλερτ στον δρόμο; Δεν νομίζω πια. Αλλά υπάρχει στην επικοινωνία. Υπάρχουν σφυρίγματα στον δρόμο πια; Καταρχάς δεν θα γυρνούσα, αλλά όχι».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αποκάλυψε: «Έχει κορνάρει καράβι στο λιμάνι του Πειραιά, το ορκίζομαι. Πέρναγα να πάρω κάτι πακέτα από την μάνα μου και με είδαν και άρχισαν να κορνάρουν! Αλλά ήμουν μικρότερη».

«Μου έχουν κάνει και άλλα. Είχε σταματήσει νεκροφόρα κάποτε, για να μου πουν ότι με παρακολουθούν και ότι τους αρέσω πάρα πολύ», πρόσθεσε.

