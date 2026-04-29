Στέλιος Χανταμπάκης: «Βιοποριζόμαστε από τα χρήματα στην Ελλάδα» – Πώς αποφάσισαν με την Όλγα Πηλιάκη και τα παιδιά να μετακομίσουν στη Μαδρίτη

Για την απόφαση που έλαβε με την οικογένειά του να μετακομίσουν στην Ισπανία μίλησε ο Στέλιος Χανταμπάκης.

Μιλώντας στον ALPHA και την εκπομπή «Happy Day», τόνισε ότι «το συζητούσαμε χρόνια πριν και το πρώτο πράγμα που είπα στα παιδιά είναι ότι αν δεν τους αρέσει, θα μπούμε ξανά στο αυτοκίνητο να γυρίσουμε πίσω».

Ο Στέλιος Χανταμπάκης υποστήριξε ότι «μένουμε στη Μαδρίτη και τα παιδιά πάνε σε δημόσιο σχολείο που είναι με Ισπανικά και Αγγλικά. Όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά τόσο πιο καλά είναι. Όμως θεωρώ ότι όλα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Ειδικά η μικρή που ήταν πιο μικρή νομίζεις ότι γεννήθηκε εκεί. Στο γυμνάσιο ο Μανώλης δυσκολεύτηκε λίγο γιατί είναι πιο υψηλό το επίπεδο όμως από ό, τι έβλεπα πέρσι είναι πιο χαλαρά».

«Δεν έχουμε δυσκολευτεί σε κάτι, είναι όπως εδώ», πρόσθεσε.

Η μετακόμιση δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων δυσκολιών που αντιμετώπισαν στην Ελλάδα, κυρίως σε ό, τι αφορά τις αθλητικές ευκαιρίες των παιδιών.

«Όσον αφορά στη Μαλένα ήταν μονόδρομος. Δεν βρίσκαμε γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Εκεί βρήκαμε πολλά παιδάκια να παίζουν ποδόσφαιρο» είπε χαρακτηριστικά ο Στέλιος Χανταμπάκης.

Η ζωή στη Μαδρίτη

Παρά το γεγονός ότι ζουν μόνιμα στην Ισπανία, η επαγγελματική τους βάση παραμένει στην Ελλάδα, όπως εξήγησε ο ίδιος.

«Δεν είχα στο μυαλό μου να δεσμευτώ με μια δουλειά εκεί. Έρχομαι εδώ, αγαπάω την Ελλάδα. Βιοποριζόμαστε από τα χρήματα εδώ στην Ελλάδα από τις επιχειρήσεις. Η Όλγα δεν γκρινιάζει. Όλη η οικογένεια είναι σαν μια όμορφη παρέα».

Δείτε το βίντεο του ALPHA: