Ένοπλη επίθεση 89χρονου στο Εφετείο: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους δικαστικούς υπαλλήλους

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας, για τις συνθήκες εργασίας τους και την έλλειψη μέτρων ασφαλείας, με αφορμή την ένοπλη επίθεση του 89χρονου, που σημειώθηκε χθες στο Πρωτοδικείο επί της οδού Λουκάρεως.

Η κινητοποίηση των δικαστικών υπαλλήλων συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην είσοδο του Πρωτοδικείου. Η χθεσινή επίθεση είναι το τρίτο κατά σειρά περιστατικό το τελευταίο διάστημα, μετά την επίθεση με βαριοπούλες στο Διοικητικό Εφετείο και την παρουσία οπλισμένου δικηγόρου εντός δικαστικής αίθουσας κατά τη διάρκεια δίκης στο Πρωτοδικείο.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία έθεσε το ερώτημα των ευθυνών της Πολιτείας: «Τι άλλο περιμένει η Πολιτεία να συμβεί για να αναλάβει τις ευθύνες της και να εγγυηθεί την ασφάλεια των λειτουργών της Δικαιοσύνης, των εργαζομένων και των πολιτών;».

Από την πλευρά της, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος κάλεσε την Πολιτεία να λάβει μέτρα για την προστασία των δικαστηρίων της χώρας, σημειώνοντας στην ανακοίνωσή της: «Η ασφάλεια των δικαστικών λειτουργών και των χώρων απονομής της Δικαιοσύνης δεν αποτελεί συνδικαλιστικό αίτημα, αλλά θεμελιώδη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου.»

Εκτάκτως συνεδρίασε χθες η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, η οποία τόνισε ότι «τα πολυδιαφημιζόμενα μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της χώρας αποδεικνύονται στην πράξη ότι δεν παρέχουν την επιβαλλόμενη ασφάλεια σε όσους καθημερινά εισέρχονται και εργάζονται σε αυτά. Η είσοδο οπλισμένων ατόμων σε δικαστικές αίθουσες και γραφεία αποτελεί κατάσταση απαράδεκτη που θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές».

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η θέση των ίδιων των δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι η επίθεση αποτελεί την τραγική επιβεβαίωση των όσων επισημαίνουν εδώ και χρόνια. Οι υπάλληλοι τόνισαν ότι εργάζονται σε κτίρια που θυμίζουν «ξέφραγα αμπέλια», όπου ο καθένας μπορεί να εισέλθει οπλισμένος θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, και δήλωσαν πως δεν είναι διατεθειμένοι να γίνουν θύματα στο βωμό της ελλιπούς φύλαξης. Ζήτησαν την άμεση τοποθέτηση μόνιμης αστυνομικής δύναμης, τη λειτουργία σύγχρονων συστημάτων ελέγχου σε κάθε είσοδο και την ενίσχυση των μέτρων προστασίας στις γραμματείες που έρχονται σε επαφή με το κοινό.

Παράταση εργασιών στο Πρωτοδικείο Αθηνών Λόγω της αναστολής εργασιών, η Διεύθυνση του Πρωτοδικείου Αθηνών ανακοίνωσε ότι: Παρατείνονται οι προθεσμίες για την κατάθεση δικογράφων και διαδικαστικών πράξεων που έληγαν σήμερα και αύριο.

Οι υποθέσεις που ματαιώθηκαν θα επαναπροσδιοριστούν αυτεπάγγελτα από τις γραμματείες των δικαστηρίων.

Πανελλαδική απεργία στον ΕΦΚΑ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΕΦΚΑ (ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ) κήρυξε για σήμερα 24ωρη πανελλαδική απεργία, μετά την επίθεση που σημειώθηκε στο υποκατάστημα του Κεραμεικού. Στην ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι αναφέρουν: «Οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ βρίσκονται καθημερινά στο στόχαστρο, απροστάτευτοι απέναντι σε βίαιες συμπεριφορές. Η χθεσινή ένοπλη επίθεση αναδεικνύει την απόλυτη ανάγκη για φύλαξη όλων των υποκαταστημάτων.»