Τραμπ για Ιράν: «Η συμφωνία έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο»

Σε τροχιά υλοποίησης φαίνεται πως εισέρχεται η πολυαναμενόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις επιμέρους διαφωνίες που καταγράφονται τις τελευταίες ώρες σχετικά με το ακριβές χρονοδιάγραμμα των υπογραφών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ανακοίνωσε επίσημα ότι η συμφωνία είναι προγραμματισμένο να υπογραφεί αύριο. Η τοποθέτηση αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις εκτιμήσεις του Πακιστάν, το οποίο εκτελεί χρέη κεντρικού μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με την ισλαμαμπαντική διπλωματία, οι δύο πλευρές είναι έτοιμες να προχωρήσουν αύριο σε μια διαδικασία ηλεκτρονικής υπογραφής.

Ωστόσο, η Τεχεράνη κρατά μια πιο συγκρατημένη στάση, θολώνοντας ελαφρώς το τοπίο της αυριανής ημέρας. Ιρανοί αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν ότι, αν και η τελική επικύρωση της συμφωνίας αναμένεται εντός των επόμενων ημερών, η διαδικασία δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί αύριο.

Παρά την ασυμφωνία ως προς το timing, ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να υπογραμμίσει τον άμεσο αντίκτυπο που θα έχει η εξέλιξη αυτή στη διεθνή γεωπολιτική σκηνή, τονίζοντας πως αμέσως μετά τις υπογραφές, τα Στενά του Ορμούζ, θα είναι «ανοιχτά για όλους».

Στην ανάρτησή του γράφει:

«Η Συμφωνία του Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα με το Ιράν, η JCPOA, ήταν ένας εύκολος, όμορφος, ομαλός δρόμος προς ένα πυρηνικό όπλο, το οποίο το Ιράν θα είχε πριν από έξι χρόνια και θα το είχε χρησιμοποιήσει προ πολλού. Η Συμφωνία μου με το Ιράν είναι ακριβώς το αντίθετο, ΕΝΑ ΤΕΙΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ!

Στην πραγματικότητα, δεν θέλουν πλέον πυρηνικά όπλα, ούτε θα έχουν, ούτε μέσω αγοράς, ανάπτυξης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής προμήθειας.

Η Συμφωνία έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο και αμέσως μετά την υπογραφή της, τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.

Η σχέση μας με το Ιράν είναι πολύ διαφορετική και καλύτερη από ό,τι είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Σε αντίθεση με τις εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές του Ομπάμα προς αυτούς, συμπεριλαμβανομένων 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πράσινα, «ζεστά» μετρητά, το χρήμα δεν θα ανταλλάξει χέρια.

Την κατάλληλη στιγμή, όταν όλα ηρεμήσουν, θα πάμε και θα πάρουμε την πυρηνική σκόνη, θαμμένη βαθιά κάτω από τα ισχυρά γρανιτένια βουνά, χάρη στα όμορφα βομβαρδιστικά B-2 μας και τους λαμπρούς πιλότους τους, και θα την καταστρέψουμε, είτε στο Ιράν είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με το Ιράν και ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, στο μέλλον. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η διαδικασία θα εξελιχθεί γρήγορα, εύκολα και ομαλά. Αν όχι, έχουμε την απόλυτη εναλλακτική, ελπίζουμε να μην την ξαναχρησιμοποιήσουμε ποτέ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!!! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Η γεωστρατηγική σκακιέρα και η ενεργειακή ασφάλεια

Πίσω από τις δημόσιες δηλώσεις κρύβεται ένας έντονος διπλωματικός πυρετός, με το Πακιστάν να αναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο της γέφυρας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η επιμονή του Τραμπ για «άμεσο άνοιγμα» των Στενών του Ορμούζ δεν είναι τυχαία, καθώς πρόκειται για το σημαντικότερο θαλάσσιο πέρασμα παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου.

Οποιαδήποτε σταθεροποίηση στην περιοχή αναμένεται να δώσει άμεση «ανάσα» στις διεθνείς αγορές ενέργειας και να μειώσει την τιμή του αργού πετρελαίου. Παρόλα αυτά, η ιρανική πλευρά φαίνεται πως χρησιμοποιεί το χρονοδιάγραμμα των υπογραφών ως μέσο πίεσης της τελευταίας στιγμής, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντά της, σε όποιο βαθμό αυτό είναι εφικτό.

Πολιτικές αντιδράσεις και το θρίλερ με τα «παγωμένα» δισεκατομμύρια

Στην Ουάσινγκτον, η κυβέρνηση Τραμπ διαμηνύει ότι ο πρωταρχικός στόχος της σύγκρουσης, παραμένει η εξάρθρωση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίνσεϊ Γκράχαμ, χαρακτήρισε «απαράδεκτους» τους όρους που προβάλλουν τα ιρανικά μέσα, τονίζοντας ότι η «κόκκινη γραμμή» του Τραμπ για τον εμπλουτισμό ουρανίου δεν πρέπει να παραβιαστεί. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, εξέφρασε την αισιοδοξία του, δηλώνοντας στο Fox News ότι η συμφωνία θα αποτρέψει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων και θα ανακουφίσει την αμερικανική οικονομία, ρίχνοντας τις τιμές των καυσίμων.

Την ίδια ώρα, έντονο παρασκήνιο εξελίσσεται γύρω από τα οικονομικά ανταλλάγματα. Ο στρατιωτικός σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, υποστράτηγος Μοχσέν Ρεζαΐ, ισχυρίστηκε ότι ο Τραμπ συμφώνησε στην αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, επιλέγοντας όμως να μην το ανακοινώσει δημόσια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό αυτό. Σε επικοινωνία του με το δίκτυο Axios, ο Τραμπ, ανέφερε ότι ζήτησε αμέσως εξηγήσεις από την Τεχεράνη για τα περί δισεκατομμυρίων, με τους Ιρανούς αξιωματούχους να του ζητούν προσωπικά συγγνώμη για τη διαρροή «ψευδών πληροφοριών».

Σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στο πεδίο

Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει εκρηκτική. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με drones εναντίον εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση στο X, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν επιτυχώς όλα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, διασφαλίζοντας ότι η ναυσιπλοΐα στην περιοχή συνεχίζεται προς το παρόν απρόσκοπτα.