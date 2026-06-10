Ιρανός πρόεδρος: Οι ΗΠΑ και το Ιράν πρέπει να ξεπεράσουν την κατάσταση «ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη»

Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον πρέπει να ξεπεράσουν «αυτή την κατάσταση ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη», σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν.

Η δήλωσή του έγινε μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν χθες το βράδυ, στη μεγαλύτερη κλιμάκωση από την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στις 8 Απριλίου. Οι αντεπιθέσεις έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον η εκεχειρία παραμένει άθικτη και απειλούν να εκτροχιάσουν τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Πεζεσκιάν είπε ότι ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε βομβιστική επίθεση την πρώτη ημέρα του πολέμου, «είχε επανειλημμένα δηλώσει ότι η κατάσταση δεν ήταν ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη και ότι το ζήτημα έπρεπε να επιλυθεί», υποδηλώνοντας ότι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι οι διαπραγματεύσεις.

Πρόσθεσε: Εκείνη την εποχή, συζητήσαμε μαζί του ότι αν θέλαμε να επιλύσουμε την κατάσταση «ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη», τι έπρεπε να κάνουμε; Τι έπρεπε να κάνουμε αν δεν διαπραγματευόμασταν; Και σε αυτή τη βάση ο ηγέτης επέτρεψε τη συνέχιση των συνομιλιών. Πρέπει να βγούμε από αυτή την κατάσταση “ούτε πόλεμο ούτε ειρήνη”. Ο πόλεμος σίγουρα δεν είναι προς το συμφέρον της χώρας, αλλά δεν ισχύει ότι αν θέλουν να παραβιάσουν την αξιοπρέπειά μας, το έδαφός μας και τη γη μας, θα παραδοθούμε ή θα υποχωρήσουμε. Ονειρεύονται κάτι τέτοιο. Αυτό δεν είναι κάτι από το οποίο θέλουμε να υποχωρήσουμε».