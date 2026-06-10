Θετικό κλίμα για συμφωνία μείωσης τιμών σε βασικά αγαθά – Παράταση του πλαφόν αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα

Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.

Χθες ο κ. Θεοδωρικάκος είχε συνάντηση εργασίας και με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στο επίκεντρο βρέθηκε η πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης για την επίτευξη μιας εθνικής συμφωνίας για μείωση των τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφεται θετικό κλίμα προκειμένου να γίνει πράξη η συμφωνία για την μείωση των τιμών σε βασικά είδη. Ωστόσο αυτή προϋποθέτει σοβαρή προεργασία από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ειδικά από την Ένωση Σούπερ Μάρκετ και από την Βιομηχανία Τροφίμων, προκειμένου οι μειώσεις να αφορούν καίριες κατηγορίες προϊόντων. Μέχρι να γίνει αυτό το μέτρο του πλαφόν θα συνεχίσει να βρίσκεται εν ισχύ.