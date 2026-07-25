Ρέθυμνο: Βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση στον κτηνοτρόφο – Με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά και κρατώντας μαχαίρι ο δράστης

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Ένα βίντεο από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας, που είχε εγκαταστήσει ο κτηνοτρόφος στη στάνη του, φαίνεται πως βοήθησε τις αρχές να εξιχνιάσουν την υπόθεση που έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στο Ρέθυμνο και γενικότερα στην Κρήτη.

Στο βίντεο που μετέδωσε το ΕΡΤnews καταγράφονται λεπτό προς λεπτό οι κινήσεις του δράστη, από την προσέγγισή του στην περιοχή έως και τη διαφυγή του μετά την άγρια επίθεση στον 69χρονο κτηνοτρόφο από το Ρέθυμνο.

Η στιγμή που ο δράστης πλησιάζει τη στάνη

Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό, ο δράστης φαίνεται να κινήθηκε πεζός σε δύσβατη ορεινή περιοχή, επιλέγοντας να προσεγγίσει τη στάνη χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με καλσόν, πλησιάζει σκυφτός τη στάνη, εκμεταλλευόμενος το απόλυτο σκοτάδι. Στο χέρι του φέρεται να κρατά μεγάλο μαχαίρι, ενώ στη συνέχεια εισέρχεται στον χώρο, όπου παραμένει κρυμμένος, περιμένοντας την άφιξη του κτηνοτρόφου.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν οι Αρχές στο γεγονός ότι ο δράστης φέρεται να είχε λάβει μέτρα ώστε να μην αφήσει ψηφιακά ίχνη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο, προκειμένου να μην είναι δυνατός ο εντοπισμός του μέσω των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Μετά την επίθεση, το ίδιο βιντεοληπτικό υλικό καταγράφει τον δράστη να απομακρύνεται τρέχοντας από το σημείο, ακολουθώντας την ίδια διαδρομή που είχε επιλέξει για να προσεγγίσει τη στάνη.

Δείτε το βίντεο από το ΕΡΤnews:

Η ύπαρξη του συστήματος παρακολούθησης αποδείχθηκε πολύτιμο εργαλείο για την εξέλιξη των ερευνών. Οι αστυνομικοί φέρονται να αξιοποίησαν στοιχεία όπως η σωματοδομή, ο τρόπος κίνησης και η μεθοδολογία του δράστη, σε συνδυασμό με καταθέσεις και άλλα ευρήματα, προκειμένου να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση των έξι ατόμων, που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τέσσερις άνδρες ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών, καθώς σε βάρος τους είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για εγκληματική ομάδα, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.