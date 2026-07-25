Θρίλερ στο Γαλάτσι: Εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του ένας 80χρονος – Τον βρήκε ο γιος του

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Μια υπόθεση-γρίφο ερευνά η αστυνομία καθώς το απόγευμα του Σαββάτου (25/7) ένας 80χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, στο Γαλάτσι.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, τη σορό εντόπισε ο γιος του 80χρονου νωρίτερα το μεσημέρι.

Ο ηλικιωμένος είχε τραύμα στον λαιμό

Ο ηλικιωμένος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του φέροντας τραύμα στον λαιμό, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ ο χώρος είχε αίματα.

Ο ιατροδικαστής δεν μπορεί να καταλήξει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αν έχει συμβεί κάτι άλλο.

Στον χώρο δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης, ούτε ήταν αναστατωμένος.

Την υπόθεση ανέλαβε η ασφάλεια Γαλατσίου, η οποία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα.