Θρίλερ στο Γαλάτσι: Εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του ένας 80χρονος – Τον βρήκε ο γιος του

Ένας 80χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι το απόγευμα του Σαββάτου, φέροντας τραύμα στον λαιμό και με αίματα στον χώρο. Τη σορό βρήκε ο γιος του, ενώ η αστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα καθώς δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης και ο ιατροδικαστής δεν έχει καταλήξει στην αιτία θανάτου.

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περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 80χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι το απόγευμα του Σαββάτου (25/7). Τη σορό εντόπισε ο γιος του.
  • Ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του φέροντας τραύμα στον λαιμό, ενώ ο χώρος είχε αίματα.
  • Ο ιατροδικαστής δεν μπορεί να καταλήξει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, καθώς δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στον χώρο. Η ασφάλεια Γαλατσίου ερευνά όλα τα ενδεχόμενα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια υπόθεση-γρίφο ερευνά η αστυνομία καθώς το απόγευμα του Σαββάτου (25/7) ένας 80χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, στο Γαλάτσι.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, τη σορό εντόπισε ο γιος του 80χρονου νωρίτερα το μεσημέρι.

Ο ηλικιωμένος είχε τραύμα στον λαιμό

Ο ηλικιωμένος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του φέροντας τραύμα στον λαιμό, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ ο χώρος είχε αίματα.

Ο ιατροδικαστής δεν μπορεί να καταλήξει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αν έχει συμβεί κάτι άλλο.

Στον χώρο δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης, ούτε ήταν αναστατωμένος.

Την υπόθεση ανέλαβε η ασφάλεια Γαλατσίου, η οποία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα.

 

 

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