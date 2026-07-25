Τρόμος σε Κολομβία και Ισπανία: Μαινόμενοι ταύροι εισέβαλαν στις κερκίδες και τραυμάτισαν θεατές σκορπώντας πανικό

Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν δεκάδες παρευρισκόμενοι στην περιοχή Καστίγια του Κογιάιμα στην Κολομβία, όταν ένας μαινόμενος ταύρος πήδηξε πάνω από τον προστατευτικό φράχτη και εισέβαλε στις κερκίδες των θεατών.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του παραδοσιακού φεστιβάλ «Corraleja», όπου το ζώο αφήνεται ελεύθερο στην αρένα και το κοινό συνηθίζει να το προκαλεί, με αποτέλεσμα οι ζητωκραυγές ενθουσιασμού να μετατραπούν μέσα σε δευτερόλεπτα σε κραυγές αγωνίας.

Το χρονικό της εφόδου στις κερκίδες

Βιντεοσκοπημένο υλικό, καταγράφει τη στιγμή που ο ταύρος, καταδιώκει ανθρώπους εντός της αρένας. Ξαφνικά, πραγματοποιεί άλμα πάνω από έναν ψηλό κόκκινο φράχτη και επιτίθεται στο πυκνό πλήθος.

Μέσα στον επικρατούντα πανικό, οι θεατές άρχισαν να τρέχουν για να σωθούν, ενώ ορισμένοι πήδηξαν ακόμη και μέσα στην αρένα προκειμένου να ξεφύγουν. Μία γυναίκα παρασύρθηκε και καταπατήθηκε από το ζώο στην προσπάθειά της να απομακρυνθεί, ενώ η κατάσταση εκτονώθηκε προσωρινά όταν ένας ατρόμητος παρευρισκόμενος έπιασε τον ταύρο από την ουρά, δίνοντας χρόνο στους υπολοίπους να απομακρυνθούν.

Παράδοξη εικόνα μέσα στη σύγχυση αποτέλεσε η κίνηση ενός ταυρομάχου, ο οποίος διέσχισε ήρεμα την αρένα κραδαίνοντας την κόκκινη κάπα του, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει την προσοχή του ζώου. Συνολικά, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ενώ οι τοπικές Αρχές διεξάγουν έρευνα για την ακριβή εκτίμηση των τραυμάτων και τον συνολικό αριθμό των πληγέντων.

Πολιτικές αντιδράσεις και έκκληση για κατάργηση

Το συμβάν προκάλεσε την έντονη αντίδραση των τοπικών αρχών. Ο Υπουργός Εσωτερικών της επαρχίας Τολίμα, Ρικάρντο Σουάρες, προέβη σε αυστηρές δηλώσεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, καταδικάζοντας το γεγονός:

«Ο ταύρος πήδηξε προς το κιγκλίδωμα όπου στέκονταν θεατές και επιτέθηκε σε ορισμένους από αυτούς. Αυτή είναι η συνέπεια της βίας που εμείς οι άνθρωποι συνεχίζουμε να προωθούμε. Πρέπει να προχωρήσουμε προς νέες μορφές ψυχαγωγίας που εμπλουτίζουν πραγματικά τον πολιτισμό μας. Αυτή η βαρβαρότητα δεν είναι ούτε πολιτισμός ούτε γενναιότητα. Οι ταυρομαχίες πρέπει να τελειώσουν στην Τολίμα. Είναι μια γκροτέσκα πρακτική που δεν προσφέρει απολύτως τίποτα στην κοινωνία. Δεν μπορούμε να αναζητούμε την απόλαυση εις βάρος της υποφοράς συναισθανόμενων όντων».

Viva El Toro

Um touro causou pânico em uma festa no departamento de Tolina, na Colômbia, durante uma tourada, o touro pulou a cerca e invadiu as arquibancadas, ferindo 4 pessoas e causando caos na múltidão.#Colombia pic.twitter.com/571sfThyKE — Hugo Borges (@hbj_r77032) July 22, 2026

Κύμα τραυματισμών και στα ισπανικά φεστιβάλ

Το περιστατικό στην Κολομβία δεν ήταν το μοναδικό κατά τη θερινή περίοδο. Μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, στο διάσημο φεστιβάλ Σαν Φερμίν της Παμπλόνα, στην Ισπανία, ένας 86χρονος Βρετανός τουρίστας από το Χέιλσοουεν των Γουέστ Μίντλαντς έγινε ο γηραιότερος τραυματίας της φετινής διοργάνωσης.

Ο συνταξιούχος ήταν ένας από τους δέκα τραυματίες της τελευταίας ημέρας του φεστιβάλ στις 14 Ιουλίου, φέροντας τραύματα στο χέρι, το φρύδι, καθώς και χτύπημα στον αριστερό αγκώνα.

Στο ίδιο φεστιβάλ νοσηλεύτηκε και ένας 24χρονος Βρετανός, ο Γουίλιαμ Μίτσινσον, ο οποίος καταπατήθηκε από τα ζώα κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η οποία διήρκεσε μόλις δύο λεπτά και 25 δευτερόλεπτα. Ο ίδιος δήλωσε αποχωρώντας από το νοσοκομείο με νάρθηκα στον αστράγαλο:

«Έτρεχα μέχρι που με καταπάτησε ο ταύρος. Είχα δει το φεστιβάλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φαινόταν διασκεδαστικό. Ίσως επιστρέψω μια άλλη χρονιά, αλλά μόνο για το πάρτι». Οι ισπανικές Αρχές επιβεβαίωσαν ότι ακόμη δύο δρομείς υπέστησαν τραύματα από κουτουλιές, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για την επικινδυνότητα αυτών των εθίμων.

Πηγή: Daily Mail