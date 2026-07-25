Ένταση στα Στενά του Ορμούζ: Περιστατικό «που αφορά τάνκερ» ανακοίνωσε το Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας

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Το Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας (UKMTO) ανακοίνωσε το Σάββατο (25/7) περιστατικό «που αφορά τάνκερ» κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ανέκοψε τον πλου τεσσάρων πλοίων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στον δίαυλο.

Το UKMTO «έλαβε πληροφορία για περιστικό το οποίο αφορά τάνκερ και στρατιωτικές δυνάμεις στον Κόλπο του Ομάν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέκοψαν τον πλου 4 πλοίων που επιχειρούσαν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ

Στην συνέχεια, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατά τις τελευταίες 24 ώρες ανέκοψαν τον πλου τεσσάρων πλοίων που επιχειρούσαν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ χρησιμοποιώντας «προειδοποιητικές βολές», οι οποίες συνήθως γίνονται με πυραύλους.

Το Ιράν εμποδίζει συστηματικά τον διάπλου του Ορμούζ από την κατάρρευση του πρωτοκόλλου συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, το οποίο είχε πρόσκαιρα επιτρέψει το άνοιγμα των Στενών στην διεθνή ναυσιπλοΐα.