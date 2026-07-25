Τροχαίο δυστύχημα στις Γούρνες Ηρακλείου: Νεκρός 25χρονος ύστερα από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο

Ένας 25χρονος συνεπιβάτης μηχανής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στις Γούρνες Ηρακλείου, μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Ο οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (25/7) στις Γούρνες Ηρακλείου, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης.
  • Νεκρός ανασύρθηκε ένας 25χρονος συνεπιβάτης δικύκλου μετά από σφοδρή σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο.
  • Ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (25/7) στις Γούρνες Ηρακλείου, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης.

Νεκρός ένας 25χρονος

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο αλλοδαποί, συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με αυτοκίνητο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, νεκρός ανασύρθηκε ο 25χρονος συνεπιβάτης του δικύκλου, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες συλλέγουν στοιχεία από το σημείο προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της σύγκρουσης.

 

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