Τροχαίο δυστύχημα στις Γούρνες Ηρακλείου: Νεκρός 25χρονος ύστερα από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (25/7) στις Γούρνες Ηρακλείου, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης.
Νεκρός ένας 25χρονος
Σύμφωνα με το zarpanews.gr, μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο αλλοδαποί, συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με αυτοκίνητο.
Από τη σφοδρή σύγκρουση, νεκρός ανασύρθηκε ο 25χρονος συνεπιβάτης του δικύκλου, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες συλλέγουν στοιχεία από το σημείο προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της σύγκρουσης.